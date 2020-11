'Nema meni do moga Fiata': Zdenko ima tri oldtimera, a najstarijeg je sam obnovio

Velika je to ljubav, kada se jednom zarazite, ne možeš više bez toga, priča Zdenko Bratek koji u svojem dvorištu ima čak tri oldtimera...

<p>Nitko nema što Vrbova imade… Kao u pjesmi mogla bi početi priča o vremešnim limenim ljubimcima koje posjeduje <strong>Zdenko Bratek</strong> (57) iz tog malog mjesta nedaleko od Nove Gradiške.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>U njegovoj garaži smjestila su se tri prekrasna oldtimera. Jedan je legendarni Citroën Spaček s motorom od 600 kubika iz 1975. godine, sportski automobil Matra 530 SX s motorom od 1600 kubika, a potječe iz 1973. godine, te najstariji automobil koji posjeduje - Fiat Balilla od 990 kubika iz 1934. godine.</p><p>- Ne tjerajte me da se izjasnim koji mi je srcu bliži. Nikako vam ne mogu to reći jer ih sve volim. Svi su moji - rekao nam je Zdenko.</p><p>Međutim, dok to govori, pogled mu ipak bježi prema Fiatu Balilla. Tog ljepotana u kolovozu je, nakon godinu dana mukotrpnog rada, kompletirao i doveo u izvorno stanje. Zdenko je sve na njemu uradio sam, uz malu pomoć prijatelja autolakirera i veliku pomoć svoje kćeri, gimnazijalke, koja je sašila unutarnje presvlake za sjedišta.</p><p>- Ovu zadnju godinu radio sam na restauraciji Fiata Balilla. Sve sam na njemu radio ja. Od motora do limarije, sustava kočenja... Svaki sam šaraf praktički sam restaurirao. A kći mi je pomogla s obnovom presvlaka. Auto je trenutno potpuno ispravan te je spreman za tehnički i registraciju. Čini mi se da će morati pričekati proljeće, i Balilla i Matra, jer treba sakupiti novac za još dvije registracije. Spačeka mogu registrirati, ali ova dva iziskuju malo dublji džep, pa ću pričekati sponzora - smije se ovaj bivši knjigovođa i nastavlja o svojim drugim limenim ljubimcima.</p><p>- Od ova tri automobila Matra je prva došla u moje dvorište i s ponosom imam taj automobil, koji je jedini primjerak u bivšoj Jugoslaviji, odnosno sad u Hrvatskoj. Inače, proizvedena je u maloj seriji i bila je tad uz bok Porscheu. Nakon Matre kupio sam Spačeka i obnovio ga - dodaje Zdenko.</p><p>Njegove dvije kćeri zaljubljene su u tatine automobile, a ima podršku i supruge. Zdenko kaže kako su one uvijek bile uz njega. Zato uživa i kad njih može provozati u nekom od svojih oldtimera.</p><p>- Velika je to ljubav. Kad se zaraziš, ne možeš više bez toga. Ništa mi nije teško, pa niti dani koje sam provodio dok ih obnavljam. Samo razmišljam o danu kad ću čuti zvuk njihova motora - govori nam Zdenko uz osmijeh.</p><p>A zvuk njihovih motora je savršen, od gotovo nečujnog Spačeka, preko savršenog dubokog takta Balille, do robusnog zvuka motora Matre, koja kao da čeka da se na semaforu upali zeleno svjetlo i da jurne u daljinu.</p><p>– Ipak, Balilla je najatraktivniji model. Proizveden je prije Drugog svjetskog rata. Ja ga zovem ‘Mussolinijev model’. Taj sam automobil kupio u Cerni kraj Vinkovaca, a k meni u Vrbovu dovezli su ga u dva sanduka - rekao je Zdenko priznajući da ga restauracija liječi.</p><p>- Smiruje me. Svakim danom kako su bliže izlasku na cestu, ja sam malo više nestrpljiv. Uživam voziti se u njima, posebno kad su pored mene kćeri i supruga. Ovo su automobili za gušt i uživanciju. Nasljednike imam, oni ostaju i dalje u obitelji, možda im se pridruži još koji, vidjet ćemo - kaže ovaj zaljubljenik u aute dok mu se oko nogu mota Max, pas mješanac, koji lavežom pokušava upozoriti neznance da su to auti koje on u dvorištu čuva za gazdu Zdenka.</p>