Nema zamjene: Kad baterija u ENC-u ode, treba kupiti novi

ENC uređaj za naplatu cestarine odjednom mi je prestao raditi. Rekli su da su otišle baterije, koje se ne mogu zamijeniti nego moram kupiti novi uređaj, požalio nam se čitatelj, a s istim problemom javio nam se još jedan.

- ENC uređaj ima sofisticirani elektronički sklop koji u svojoj internoj memoriji ima pohranjene podatke kako bi korisnik njime mogao platiti cestarinu, pa zamjena baterija u uređaju nije moguća - odgovorili su iz Hrvatskih autocesta (HAC). Dakle, kad ode baterija, ode i stari ENC i treba kupiti novi, i to po punoj cijeni od 122 kune, bez posebnih popusta. No obavezno treba uplatiti najmanje 100 kuna na račun. Mala je utjeha što je cestarina s ENC-om jeftinija za 21,74 posto, pa je to 78,26 kuna.

S obzirom na to da na internetu pojedini vozači dijele iskustva kako se baterija na starom ENC-u ipak može zamijeniti, pitali smo HAC smije li se to. Njihov odgovor bio je kratak: “Zamjena baterije nije moguća”.

Veći popust za veći paket

A novi ENC uređaj će bez naknade dobiti jedino ako se pokvari u jamstvenom roku, koji je dvije godine.

- Za reparirane (popravljene) ENC uređaje HAC jamči njihovu ispravnost godinu dana - odgovorili su iz HAC-a. No dodaju i to da, ako se i taj reparirani, odnosno popravljeni uređaj, pokvari prije isteka jamstva ili nakon njega zbog nečega što jamstvo ne pokriva, tad će korisnik morati opet kupiti novi ENC.

Na ovlaštenim prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta mogu samo provjeriti je li ENC uređaj ispravan, a razlog neispravnosti može utvrditi isključivo proizvođač.

Isti ENC uređaj, kupljen u HAC-u, može se koristiti na autocestama i na autocestama kojima upravlja Autocesta Rijeka-Zagreb, kao što je Krčki most.

- ENC uređaj Hrvatskih autocesta može se koristiti i za plaćanje cestarine na Istarskom ipsilonu, no prije toga treba na ovlaštenom prodajnome mjestu Bina–Istre potpisati ugovor, odnosno registrirati ENC uređaj - napominju iz HAC-a. Cestarinu možete platiti i ako nemate dovoljno novca na računu. Ako je na računu barem kuna, rampa na ulasku na autocestu će se otvoriti. U HAC-u navode da se može ići u minus za iznos jedne cestarine. Dodaju kako su to uveli jer se ne može znati koliko nekome treba za cestarinu. Netko na računu može imati, na primjer, deset kuna i izaći nakon što je prošao dionicu koja stoji tri kune, ali i može se voziti i puno dulje, za što mu može trebati 200 ili više kuna.

- Korisnik, iako nema dovoljno na računu, može ući i izaći s autoceste bez obzira na iznos cestarine korištene dionice. Naknadno je dužan uplatiti nedozvoljeno prekoračenje u roku od 30 dana od dana prekoračenja. Ne plati li, blokirat ćemo ENC uređaj pa ga više neće moći koristiti. Poslat ćemo najprije opomenu, a potom pokrenuti i postupak naplate potraživanja - napominju iz HAC-a.

Zato svaki korisnik ENC-a mora biti registriran. No isti se uređaj može koristiti u više automobila, ali moraju biti iste kategorije, na primjer prve. U prvoj kategoriji su vozila do 190 centimetara visine. Pri kupnji ENC uređaja za vozila koja su na granici visine, na primjer za kombije, provjerit će njihovu visinu u prometnoj dozvoli.

Može se otići i u minus

HAC nudi i pakete u kojima se dobiva i ENC i nešto novca za cestarinu te su takvi paketi isplativiji.

U paketu od 380,61 kunu dobiva se uređaj i 333 kune za plaćanje cestarine. Drugi paket je 544,34 kuna, u kojem se uz ENC dobiva i 555 kuna na računu. Ta dva paketa vrijede za prvu kategoriju vozila do 190 centimetara visine, odnosno za osobne aute ili manje kombije. Tu je i povoljan paket od 882,60 kuna, za koji se dobiva i ENC uređaj i 1000 kuna za plaćanje cestarine. Ova ponuda vrijedi za prvu i drugu kategoriju vozila, odnosno za osobne aute, aute s prikolicom i kombije.

Ponekad se pri prolasku automatskog sustava naplate može dogoditi da uređaj krivo očita visinu, primjerice, ako su na krovu nosači i dodatni teret.

Sve više ljudi koristi ENC

- Ako sustav pogrešno očita kategoriju vozila, korisnici mogu podnijeti prigovor na email info-naplate@hac.hr ili na besplatni telefon 0800-0422. Ako se naplatila viša cestarina, novac će se vratiti korisniku na ENC račun ili na drugi način po zahtjevu korisnika - rekli su iz HAC-a.

Prigovor rješavaju u roku 15 dana ili jave kad će to biti.

Iz HAC-a dodaju da su tijekom 2018. prodali ukupno 76.973 ENC uređaja, a u jamstvenom roku zamijenili su ih 2271. U prvih šest mjeseci ove godine prodali su 42.333 ENC uređaja, a u jamstvenom roku zamijenili ih 1257. Nemaju podatke koliko je od toga bilo zamjena starih uređaja novima zbog dotrajalih baterija nego i to bilježe kao kupnju novog uređaja.

Račun na ENC uređaju može se doplatiti na prodajnim mjestima te virmanom, SMS bonovima i preko WEB portala karticama ili internetskim bankarstvom.