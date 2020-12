Neodoljivo je 'sladak', a sada je postao i osjetno štedljiviji

Fiat 500 je dobio novi motor. Mild hybrid s tri cilindra troši mnogo manje, a performanse auta su osjetno bolje. U gradu smo na testu trošili 5,5 l/100 km što je realno litru do dvije bolje

<p>Fiat 500 je jednostavno neodoljivo simpatičan s koje ga god strane pogledali, kako izvana tako i iznutra. A sada je postao i tehnološki napredniji. </p><p>Auto više nema 1,2-litreni motor s četiri cilindra i 69 KS. Njega je zamijenio novi hibridni sustav s tri cilindra i 70 KS koji se u praksi pokazao mnogo boljim.</p><p>Ubrzanja do 100 km/h na istoj su razini kao dosad, maksimalna brzina je minimalno povećana no osjećaj je da 500 u vožnji zbog dodatnog električnog motora u svakom trenutku ima više snage. Tako je uvjerljiviji pri međuubrzanjima, a nije ni potrebno tako često mijenjati brzine kao do sada.</p><p>I potrošnja je bolja, u gradu smo na testu trošili 5,5 l/100 km što je realno litru do dvije bolji rezultat nego kod starog motora. Novi motor poboljšao je i akustični komfor vožnje, buka je manja, a osjećaj je da se motor manje napreže. </p><p><br/> Ovaj hibrid se u praksi vozi kao klasičan benzinac, a jedino što je korisno za znati je da pri brzinama manjima od 30 km/h pri usporavanju možete ubaciti u “ler” i motor će se ugasiti. Štedljiv i nadasve simpatičan auto kojem ni cijena nije pretjerana.</p><p><strong>Testirani Fiat 500 1.0 Sport Hybrid</strong> u opremi ima alunaplatke 15”, automatski klima uređaj, dodirni zaslon 7”, digitalne instrumente, stakleni krov... <br/> </p>