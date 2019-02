Nespojivi, a toliko slični: Jeep ili Hyundai - koji je SUV bolji?

Mali Renegade izgleda robusno, i na prvu biste rekli kako je riječ o idejnom nasljedniku originalnog Jeepa, no ispod kockaste vanjštine krije se moderni gradski SUV koji je lako usporediti s konvencionalnim konkurentima, poput Hyundai Kone.

Osim po izgledu, Kona i Renegade se razlikuju i po motorima, Kona ima dizelski, a Renegade benzinski. Po svemu drugom, od performansa, preko praktičnosti do cijene, su slični.

Iako su auti podjednako dugački i široki, Renegade je osjetno viši i zbog toga imate dojam da u unutrašnjosti nudi više mjesta. No kad to provjerite u praksi, dolazite do zaključka da Kona nimalo ne zaostaje, kako na stražnjim sjedalima, tako i u prtljažniku (Kona 361, Renegade 351 litru zapremnine).

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Oba automobila su opremljeni podjednako bogatim paketima opreme. Jeep ostavlja bolji i luksuzniji dojam zbog maštovitog i pažljivog dizajna te velikim zaslonom promjera 8,4 inča. Kona poentira nešto kvalitetnijim materijalima i vrhunskim audio sustavom bez konkurencije u klasi. Oba automobila su vrlo udobna te iznenađujuće sposobna i zabavna pri oštrijoj vožnji. Performanse su gotovo identične, benzinac u Renegadeu radi smirenije, no dizel u Koni troši manje, na testu 6,5 naprema 8 l/100 km kod Renegadea. Bez obzira na pojedine prednosti, ni jedan auto se na ovom testu nije osjetno odvojio od konkurenta. Odluka je na kraju zapravo stvar ukusa i preferencija.

Hyundai Kona

Foto: Igor Soban/PIXSELL

masa: 1393 kg

dimenzije: 417x180x155 cm

obujam: 1598 ccm

snaga: 85 kW/115 KS

0-100 km/h: 10,7 s

najveća brzina: 183 km/h

potrošnja: 4,3 l/100 km

cijena: 171.537 kn (testni model) 119.990 kn (osnovni model)

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najimpresivniji dio bogatog ROCKit paketa opreme je moćni Krell premium audio sustav koji se pokazao neusporedivo bolji od raznih Bose, Beats i JBL modela koje nudi konkurencija.

Jeep Renegade

Foto: Igor Soban/PIXSELL

masa: 1395 kg

dimenzije: 424x181x167 cm

obujam: 999 ccm

snaga: 88 kW/120 KS

0-100 km/h: 11,2 s

najveća brzina: 185 km/h

potrošnja: 5,9 l/100 km

cijena: 170.190 kn (testni model) 155.370 kn (osnovni model)

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drška ispred suvozača, zanimljivo oblikovani otvori ventilacije, maštovita kućišta zvučnika..., samo su neki od dizajnerskih detalja koji osjetno podižu dojam o Renegadeu.