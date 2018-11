Nestao je mali japanski otok: Brišu ga sa satelitskih snimki?

Nestanak nenaseljenog japanskog otoka razigrao je maštu teoretičara zavjere koji ne vjeruju da je otok jednostavno nestao pod morem. Umjesto toga, uvjereni su da je otok izbrisan sa satelitskih snimki.

Nestanak otoka Esanbe Hanakita Kojima primijetio je pisac Hiroshi Shimizu koji je posjetio to područje kako bi napisao drugi dio svoje knjige o japanskim skrivenim otocima, piše Guardian.

Otok se nalazio na udaljenosti od 500 metara od obale sela Sarufutsu, u blizini sjevernog vrha otoka Hokkaido. Riječ je o jednom od 158 nenaseljenih otoka kojima je 2014. godine japanska vlada dala imena kako bi označila teritorijalne vode. Prema međunarodnim zakonima, otoci mogu imati status otoka jedino ako su vidljivi iznad površine mora čak i kada je plima visoka.

- Postoji mogućnost da je zbog djelovanja snijega i vjetra došlo do erozije i kao rezultat, otok je nestao - izjavio je Tomoo Fujii, viši dužnosnik japanske Obalne straže.

No neki vjeruju da otok nije mogao jednostavno nestati pod vodom zbog vremena jer meteorološka postaja i dalje šalje podatke.

Među njima su i administratori Science kanala na videoservisu YouTube, koji su objavili video u kojem tvrde da je tu nešto sumnjivo.

- Na satelitskim snimkama iz 2013. godine vidi se otok u obliku trokuta. No na satelitskim snimkama tog područja iz 2015. godine, otoka više nema. Na novijim snimkama vidi se samo more, a na mjestu gdje je nekad bio otok more je tamnije boje - navodi se u videu.

- Nestanak cijelog otoka ponekad je rezultat kataklizmičkih vulkanskih aktivnosti. No čudna je da je na tom otoku meteorološka postaja koja i dalje šalje podatke. To ne bi radila da je završila pod morem. Možda otok nije nestao, možda su samo nestali fotografski zapisi otoka. Neki vjeruju da su sumnjive državne agencije odlučile da otok više ne bi trebao postojati na satelitskim snimkama - tvrdi se u videu.

