Neuništivi mali Fiat Panda obnovljen za 40. rođendan

Fiat Panda je izuzetno dugovječni automobil. Na tržištu je gotovo devet godina i ovo je njegov drugi redizajn. Vanjski samo je malo promijenjen, a u unutrašnjosti je Panda dobila novu opremu i dodirni zaslon

<p>Fiat Panda je na tržištu već 40 godina. U tom vremenu tipičan automobil bi promijenio šest, sedam generacija. Primjerice kad je Panda predstavljena bio je aktualan Golf "jedinica". On je do sada došao do osme generacije, a Panda je tek na trećoj. To dovoljno govori o dugovječnosti i popularnosti jednostavnog malog automobila. </p><p>Aktualna generacija je predizajnirana prije tri godine, a ovaj redizajn povodom 40. rođendana došao je dosta neočekivano. Auto je izvana u osnovnoj verziji gotovo nepromijenjen no u verziji City Life dobio je novi prednji odbojnik i više plastičnih detalja na boku zbog čega sad izgledom više podsjeća na maleni SUV crossover.</p><p>Tu ju, naravno, i prava crossover verzija Panda Cross koja nakon redizajna izvana izgleda praktično nepromijenjeno. S redizajnom stiže i nova Sport verzija s blago promijenjenim dizajnom u odnosu na klasičnu Pandu. </p><p>U unutrašnjosti Panda po prvi puta dobiva dobiva infotainment sustav s dodirnim zaslonom. Nudi se u bogatijim verzijama ili uz nadoplatu, a njegova dijagonala je 7". Nakon redizajna ponuda verzija i paketa opreme je proširena. Osnovu predstavlja Panda, slijede verzije City Life, Sport, City Cross i Cross. </p><p>Ponuda pogona nije mijenjana. Panda će se tako nuditi u verzijama s prednjim pogonom i s pogonom na sve kotače. Uz 4x4 pogon dolazi poznati 0,9-litreni benzinski motor s 85 KS, dok će osnovu predstavljati hibridni pogon sa 70 KS koji je nedavno zamijenio 1,2-litreni Fire motor sa 69 KS.</p><p>Redizajnirani Fiat Panda u Hrvatsku dolazi krajem godine, a cijene se još ne znaju. Osnovna verzija modela prije redizajna trenutno košta 80.640 kuna. </p><p> </p><p> </p>