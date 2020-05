Nevjerojatno, ali i Nissan sad ima auto koji stoji milijun eura

Nissan je predstavio svoj novi top model GT-R50 by Italdesign. Njegova cijena je nevjerojatnih 999.000 eura bez poreza, a u Hrvatskoj bi on sa svim davanjima koštao oko 11 milijuna kuna. S ovom astronomskom cijenom ovo je jedan od najskupljih novih automobila na svijetu, višestruko skuplji od većine renomiranih Porschea, Lamborghinija i Ferrarija te otprilike 30 puta skuplji od prosječnog Nissana na tržištu. No GT-R50 nema previše veze s prosječnim Nissanom, riječ je o pravom superautomobilu kojeg po performansama mogu nadmašiti samo rijetki.

Foto: Nissan



Novi Nissan je nastao na osnovi klasičnog GT-R-a koji se prodaje već 13 godina i koji je, kad se pojavio unatoč svojoj nižoj cijeni, na testovima i trkaćim stazama u prašini iza sebe ostavljao većinu superautomobila. U odnosu na klasični GT-R Nismo, novi specijalni model je temeljito dizajnerski promijenjen.

Foto: Nissan



Za izgled se pobrinuo legendarni studio Italdesign, a načinjene su i mnoge druge promjene iza kojih Nissanovi konstruktorski timovi iz Europe i SAD-a. Auto je tako čak 5 cm niži, ima nova LED svjetla, specijalne naplatke promjera 21 inča. Promjene u unutrašnjosti su manje, tu je više detalja od ugljičnih vlakana, kvalitetnija koža...

Foto: Nissan



Motor je osjetno osnažen. V6 obujma 3,8 litara sada razvija 710 KS što je 110 KS više nego kod GT-R-a Nismo. Promijenjen je i mjenjač, tu su moćnije Brembo kočnice te sportske gume Michelin Pilot Supersport. Performanse, poput ubrzanja i maksimalne brzine Nissan i dalje drži u tajnosti no sigurno su impresivne. Očekuje se ubrzanje do 100 km/h za manje od tri sekunde i maksimalna brzina veća od 330 km/h.