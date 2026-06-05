Hongqi u Rusiji sada koristi trenutak u kojem je ponuda zapadnog luksuza ograničena, a kineski automobili imaju otvoren prolaz...
CIFRA BOLI GLAVA
NEVJEROJATNO Ne treba im Maybach: Najskuplji kineski auto u Rusiji košta 380.000 €
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Kineski automobili u Europi i Rusiji najčešće se povezuju s agresivnim cijenama, bogatom opremom i pokušajem da se kupcima ponudi više za manje novca. No Hongqi Guoya pokazuje sasvim drukčiju stranu kineske autoindustrije. Ovo nije gradski električni SUV ni pristupačna limuzina za masovno tržište, nego golema luksuzna limuzina koja u Rusiji ulazi u zonu cijena donedavno rezerviranu za Mercedes-Maybach, Bentley i Rolls-Royce. Prema ruskim cijenama, Guoya stoji od 27,7 do 31,7 milijuna rubalja, što je prema trenutačnom preračunu otprilike od 330.000 do 380.000 eura.
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