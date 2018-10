New Horizons ima novi cilj: Ide prema rubu Sunčeva sustava

Sonda New Horizons, koju je NASA lansirala u misiju na Pluton, promijenila je kurs i nastavila dalje do neistraženog objekta u Kuiperovom pojasu, na udaljenosti između 30 i 55 astronomskih jedinica od Sunca u kojem se nalaze Pluton, Haumea, Iksion, Kvaoar, Makemake, Ork, Varda, Varuna i uglavnom manja ledena tijela.

Novo odredište letjelice New Horizons je Ultima Thula, mali ledeni objekt koji je ime dobio prema pojmu kojim su se u srednjovjekovnim mapama i literaturi nazivala sva mjesta izvan poznatog svijeta. Prema trenutnim procjenama, New Horizons bi do cilja trebao stići do Nove godine, javlja Nasa.

Just confirmed in New Horizons mission operations: spacecraft successfully completed its first course-correction on approach to its Jan. 1 flyby target in the Kuiper Belt! Details to come. pic.twitter.com/fYOzTl603f — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) October 4, 2018

New Horizons su lansirali prije 12 godina s Cape Caneverala, a kako se čini, New Horizons će otići u povijest kao letjelica koja je stigla do najudaljenijeg objekta u svemiru. U više od 12 godina prošla je Marsovu, Saturnovu i Uranovu orbitu te uspješno preletjela pored Plutona i Harona te poslala velike količine neprocjenjivih fotografija i podataka.

Nakon uspješne simulacije u kojoj je sudjelovalo pedesetak znanstvenika, New Horizons krenuo je prema Ultima Tuli, koji se nalazi 1,6 milijardi kilometara od Plutona i 6,4 milijarde kilometara udaljen od Zemlje. Samim time, New Horizons oborit će vlastiti rekord kao ljudska naprava koja je došla do najudaljenijeg objekta u svemiru.