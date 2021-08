Tajlandski znanstvenici razvili su stroj za učinkovitije crpljenje doza cjepiva protiv covida-19 te ujedno optimizirali korištenje zaliha, izvijestili su sa Sveučilišta Chulalongkorn.

Korištenjem robotske ruke, sustav „AutoVacc“ u četiri minute može izvući 12 doza cjepiva iz bočice, što je za 20 posto više od standardnih 10 doza koje se dobiju ručno.

Stroj trenutno radi samo s AstraZenecinim bočicama na kojima stoji da sadrže 10 do 11 doza.

"Dodatnih 20 posto podrazumijeva da ako imamo AstraZenece za milijun ljudi, ovaj stroj može povećati broj doza za 1,2 milijuna", rekla je glavna znanstvenica u sveučilišnom Centru za biomedicinsko inženjerstvo Juthamas Ratanvaraporn.

Dodala je kako neki zdravstveni radnici koji koriste šprice s malim volumenom (LDSS) mogu izvući ručno i do 12 doza po bočici, no to zahtijeva više radne snage i visoku razinu vještine.

Tajland je uglavnom dobro kontrolirao pandemiju covida-19, no zarazniji sojevi poput delte od travnja su povećali broj oboljelih i preminulih, pojačavajući pritisak na vlasti da ubrzaju cijepljenje.