Nije baš lako, ali može se: Kako do starog njemačkog dizelaša

Milijuni vozila mogli bi postati izgnani s njemačkih cesta nakon što je Upravni sud u Leipzigu odlučio da gradovi mogu zabraniti prometovanje autima s dizelskim motorima kako bi smanjili zagađenja.

To znači kako će stariji dizelaši u Njemačkoj pojeftiniti i prilika je za sve one koji ih namjeravaju kupiti i uvesti u Hrvatsku. No, gradovi će odluke o zabrani dizelaša donositi postupno, što znači da im cijena neće pasti odmah.

Od 1. siječnja brojne su promjene zadesile i postupak uvoza, odnosno unosa automobila u Republiku Hrvatsku, među kojima je najznačajnija odredba da se najveći dio tog posla može obaviti u stanici za tehničke preglede. Po tablice i dokumente za automobil koji se prvi put registrira kod nas ne treba više ići u policiju.

Izdvojili smo najbitnije korake za unos (kupnja automobila u zemljama EU više nije uvoz), od pronalaska željenog automobila u Njemačkoj pa do registracije u RH.

Savjetujemo kupnju od provjerenih i licenciranih autokuća.

Foto: 24sata.hr

Nakon odabira automobila putem interneta treba ga i “preuzeti”. Kupac može sam otići po auto u Njemačku, a može angažirati i neku od tvrtki koje se bave prijevozom i unosom.

Takve tvrtke i autokuće mogu odraditi i svu papirologiju za kupca, što je elegantnije rješenje. No važno je znati i da takve tvrtke ne preuzimaju nikakav rizik te im automobil treba platiti unaprijed, a naplaćuju i uslugu. Na kupcu je da odvagne isplati li mu se više otići po automobil ili platiti nekome da to odradi umjesto njega. Tko odluči sam otići po automobil, morat će u Njemačkoj pribaviti kupoprodajni ugovor, ako kupuje auto u privatnom vlasništvu, ili račun, ako ga nabavlja od tvrtke. Trebat će mu i originalna prometna dozvola te dokument COC (Certificate of Conformity). Kako piše na stranicama Centra za vozila Hrvatske, izdaje ga proizvođač auta.

U njemu su podaci kojima se potvrđuje da je vozilo iz serije koja ima EU homologaciju i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

Kupac rabljenog automobila u Hrvatskoj mora ishoditi i potvrdu proizvođača, koju izdaju ovlašteni zastupnici marki vozila u Republici Hrvatskoj (ako je ne dobijete od prodavatelja u Njemačkoj). Ako se rabljeni auto kupuje od tvrtke, cijena uključuje PDV, tako da se taj porez ne mora plaćati u Hrvatskoj, tvrde na stranici Europa.eu.

Na računu mora pisati da je obračunat PDV na maržu. U Njemačkoj piše “Verkauf unter Anwendung der Margenbesteuerung”.

Pri kupnji rabljenog auta od privatnog vlasnika PDV se ne plaća. Tko PDV plati dvaput, i u zemlji kupnje i u zemlji registracije, može tražiti povrat od prodavatelja ili poreznih tijela zemlje u kojoj je auto kupio.

1. EU CERTIFIKAT -Tko ide sam u Njemačku po auto, morat će pribaviti kupoprodajni ugovor, kupuje li od privatnog vlasnika, ili račun tvrtke, te originalnu prometnu dozvolu i EU certifikat o sukladnosti tipa vozila koji izdaje proizvođač.

2. POTVRDA - Tko nije dobio EU certifikat o sukladnosti tipa vozila, kod nas mora dobiti potvrdu proizvođača od ovlaštenog zastupnika. Lista je na internetskim stranicama Centra za vozila Hrvatske.

3. HOMOLOGACIJA - Treba utvrditi i sukladnost pojedinačnog vozila. To je homologacija, obavlja se u Centru za vozila ili u 57 ispitnih mjesta HAK-a i stoji oko 700 kuna.

4. PRIJAVA U ROKU OD 15 DANA - Postupak unosa auta treba pokrenuti najkasnije 15 dana nakon kupnje. U praksi, to je predavanje prijave za obračun posebnog poreza na motorna vozila koji je ‘zamijenio’ carinu.

5. KALKULATOR - Koliko treba treba platiti poreza može se izračunati na https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/dodatne-informacije-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila-3650/informativni-kalkulator-za-izracun-ppmv-a/4838