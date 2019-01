Nissan Leaf na testu: Bio bi savršen da nema tri 'problema'

Premali doseg s jednim punjenjem, mala maksimalna brzina i visoka cijena dijele Leaf od savršenstva. Oko 220 kilometara, koliko smo s punjenjem prelazili u zimskim uvjetima, uz nešto ‘oštriju’ vožnju, veliki je napredak u odnosu na prethodnika. Uz nježniju vožnju i povoljnije vremenske uvjete, u gradu ćete prevaliti i 400 kilometara, što je sasvim dovoljno, no za neka duža putovanja Leaf još nije sto posto praktičan.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Inače, auto je izuzetno udoban, umirujuće tih i bez ikakvih vibracija. No kad stisnete gas do daske, ‘grize’ poput sportaša i strelovito ubrzava, nažalost, samo do 144 km/h. Razumijemo težnju za štednjom baterije, no to je ipak malo premalo za vozače koji mnogo putuju.

Oduševljava vrhunska oprema, no ne i cijena. Za 100 do 120 tisuća kuna manje dobit ćete usporedivi dizelski kompakt. Cijena ostaje prepreka za električne aute i zato mnogi čekaju najavljene nove poticaje.

E-Pedal

Oduševljava sustav vožnje sa samo jednom pedalom. Naravno, može se prebaciti i na 'klasične pedale'.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Punjenje

Na CHAdeMO punjačima kojih je relativno malo, Leaf je pun za sat i pol. Na brojnijim Type 2 punjačima punit će se sedam sati.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Dobar pregled

U svakom trenutku moguće je znati što koliko troši. Najveći potrošač je motor, no grijanje i hlađenje također ne treba zanemariti.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI

masa: 1480 kg

dimenzije: 449x179x154 cm

motor: električni

snaga: 110 kW/150 KS

0-100 km/h: 7,9 s

najveća brzina: 144 km/h

doseg: 270 km

cijena: 317.000 kn (testni model) 276.500 kn (osnovni model)

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Testirani Nissan Leaf 40kW Tekna u opremi ima sjedala presvučena kožom i alcantarom, grijanje prednjih i stražnjih sjedala te upravljača, Bose audio sustav, adaptivni tempomat, sustav za zadržavanje u traku...