Pojam “lampica” u brojnim autima zapravo je samo ilustrativan. Sve češće to nisu klasične odvojene lampice već oznake koje se pale na LCD-u i sve ih je više. Naravno, posljedica je to napretka automobila. Oni su napredniji i imaju sve više funkcija, a mnoge trebaju svoju signalnu “lampicu” da bi se vidjelo kada je neka funkcija aktivna ili je došlo do kvara nekoga sustava.

Ne tako davno auti su imali desetak signalnih lampica, a danas ih većina ima više od trideset. Stoga je normalno što većina vozača ne zna što znače sve lampice i zbunjeni su kada se neka upali.

Ako ste u nedoumici obvezno zaustavite auto na sigurnome mjestu i u priručniku vozila pogledajte njezino značenje. Također, lampice se razlikuju po bojama (vidi okvir!), što je poprilično praktična podjela. Neke lampice imaju različito značenje kada bljeskaju i kada su stalno upaljene.