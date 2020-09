Njuškalo aplikacija sada zna koliko vrijede stvari oko vas

Uz pomoć AI modela Njuškalo kamerom predviđa prosječnu cijenu predmeta te ga odmah smješta u ispravnu kategoriju!

<p>Predaja oglasa kroz Njuškalovu mobilnu aplikaciju nikad nije bila jednostavnija, ali niti sofisticiranija. Njuškalo je otišao korak dalje u primjeni umjetne inteligencije prilikom osmišljanja najefikasnijeg rješenja za korisnike i ponudio im jedinstveno rješenje za predaju oglasa putem aplikacije.</p><p>Nakon integracije foto prepoznavanja, dodatka u aplikaciji koji odmah po fotografiranju smješta predmet u ispravnu kategoriju, korisnici sada mogu odmah saznati za koliko mogu prodati svoj predmet, za što je dovoljno samo kliknuti „Prodaj“ i usmjeriti kameru na njega.</p><p>Ova pametna tehnologija, bazirana na istreniranim neuronskim mrežama, u trenutku usmjeravanja kamere na predmet za prodaju odmah daje točnu informaciju o rasponu cijena unutar kojih se isti takav predmet prodaje, kao i podatak kada je takav predmet posljednji put prodan. </p><p>Ovim proizvodom Njuškalo korisnicima pruža više pogodnosti prilikom same predaje oglasa i potiče ih na jednostavnu predaju putem aplikacije. Trenutačna procjena vrijednosti i vremena prodaje u samo jednom kliku motivira i one neodlučne ili one koji nisu sigurni što bi htjeli i za koliko prodati. S druge strane, za one korisnike koji su cijenu određivali istraživanjem ostalih sličnih oglasa, sada postoji ovaj jedinstveni pametni prečac koji im štedi vrijeme i ubrzava prodaju.</p><p>Korištenje foto-prepoznavanja u mobilnoj aplikaciji Njuškala za čiju je integraciju, uz Njuškalov, zaslužan i tim sestrinske programerske tvrtke Trikoder, primilo je najviše ocjene korisnika i osvojilo nagrade na prestižnim svjetskim natjecanjima poput ICMA-e i Global BIGGIES Award u New Yorku. Iskustvo na tom projektu sada je primijenjeno u nova poboljšanja, ali i pomicanje granica onoga što znači korisničko iskustvo u digitalnim proizvodima.</p><p>Rezultat primjene AI modela u Njuškalovoj aplikaciji je čak 50 posto manje koraka, odnosno znatno brža predaja oglasa, bez traženja suvišnih informacija ili radnji od korisnika, što ju čini najbržom aplikacijom za predaju oglasa na tržištu.</p><p>Njuškalovu aplikaciju do sad je preuzelo više od milijun i dvjesto tisuća korisnika te se smjestila drugo mjesto na listi besplatnih lifestyle aplikacija u Play Storeu (izvor: Appfigures kolovoz 2020.), odnosno na visoko četvrto mjesto na ljestvici besplatnih lifestyle aplikacija u App storeu (izvor: appfigures kolovoz 2020.) </p>