Nobela za medicinu dobio trojac zbog otkrića virusa hepatitisa C

Britancu Michaelu Houghtonu i Amerikancima Harveyju Alteru i Charlesu Riceu ide Nobelova nagrada za "izniman doprinos" u borbi protiv hepatitisa

<p>Ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je u ponedjeljak Britancu <strong>Michaelu Houghtonu</strong> i Amerikancima <strong>Harveyju Alteru</strong> i <strong>Charlesu Riceu</strong> za "otkriće virusa hepatitisa C", objavio je u ponedjeljak švedski Institut Karolinska.</p><p>Znanstvenici su nagrađeni za "izniman doprinos" u borbi protiv hepatitisa, "velikoga globalnog zdravstvenog problema koji uzrokuje cirozu i rak jetre" širom svijeta, stoji u objavi švedskog Instituta Karolinska.</p><p>Tri oblika hepatitisa - A, B i C - mogu biti odgovorna za smrtni ishod od posljedica upale jetre.</p><p>No desetljećima je znanost poznavala samo viruse tipa A i B.</p><p>- Alter, Houghton i Rice uspjeli su izolirati virus koji uzrokuje hepatitis C, omogućivši otkriće uzroka preostalih slučajeva kroničnog hepatitisa, kao i krvne pretrage i nove lijekove koji su spasili milijune života - stoji u priopćenju Instituta Karolinska. </p><p>- Zahvaljujući njihovu otkriću sada su dostupni vrlo osjetljivi testovi krvi na virus koji omogućuju brz razvoj antivirusnih lijekova za liječenje hepatitisa C - stoji u obrazloženju.</p><p>Alter je zaslužan za identificiranje treće vrste hepatitisa, Houghton ga je izolirao, dok je Rice ponudio konačan dokaz o njegovu postojanju.</p><p>Osim zlatne medalje znanstveni trojac podijelit će i novčanu nagradu u iznosu od od 10 milijuna švedskih kruna (1,1 milijun dolara).</p><p>Nobelova nagrada za medicinu prva je od šest koje će se dodijeliti do 12. listopada, a to su nagrade za fiziku, kemiju, književnost, mir i ekonomiju.</p><p>Ovogodišnju dodjelu nagrade zasjenila je pandemija koronavirusa.</p><p>Nobelova zaklada otkazala je ovogodišnji tradicionalni domjenak, središnji dio proslave koji se održava u prosincu, a uručenje medalja i diploma neće se održati uživo u Stockholmu nego će laureatima biti uručene u njihovim domovima. </p><p>Ovogodišnji dobitnici na proslavu će biti pozvani zajedno s laureatima iz 2021. godine, uz uvjet da pandemija do tada popusti.</p>