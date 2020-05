Nokia 7.2 u velikoj gužvi: Lijep izgled i Google jaki su joj aduti

Među telefonima srednjeg ranga vlada prava gužva, a da bi privukli kupce, potrebno je ponuditi sve više iz modela u model. To pravilo slijedila je i Nokia, tj HMD Global, modelom 7.2.

Testirani telefon stigao je u zelenoj boji koja se prelijeva na stražnjoj strani uređaja i daje mu odličan efekt, ali i ukupni dojam uređaja podiže na višu razinu. S prednje strane zaštićen je Gorilla Glass staklom, a straga se nalazi polikarbonat koji na prvi pogled također djeluje kao staklo, a sve je obrubljeno aluminijskim okvirom. Sve su tipke na standardnim mjestima, uz rijetko viđeni 3,5 mm utor za slušalice na vrhu telefona. Tu je i dodatna tipka na lijevoj strani uređaja, koja služi za aktivaciju Googleova asistenta. Ako ga i pokrećete sigurno ćete se prije poslužiti glasom nego tipkom.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dijagonala ekrana je 6,3 inča (1080x2280), a ima podršku i za HDR10. IPS LCD ekran nudi dobar prikaz boja i svjetlinu, a tu su i standardne opcije poput 'noćnog svjetla' koje će vam smanjiti razinu plave boje na ekranu. Sve u svemu ekran vas neće iznevjeriti dok gledate YouTube ili igrate igre.

Što se igara tiče, u pozadini svega nalazi se stariji Qualcommov Snapdragon 660 procesor uz Adreno 512 grafiku. Tu je i 6/128 GB memorije. U praksi to znači da ćete kroz većinu dnevnih zadataka prolaziti bez teškoća, a ni sa igrama ne bi trebali imati većih problema. Važno je napomenuti da se tu radi o Android One uređaju sa čistim Android sustavom (bez bloatwarea) što znači da i to pomaže u boljem, odnosno 'lakšem' izvođenju većine aplikacija. Od prvog paljenja, ovdje će vas dočekati predinstalirane gotovo sve Googleove aplikacije, pa i one za koje ste rijetko čuli. Zaljubljenicima u Googleov ekosustav to će se možda i svidjeti, jer takva integracija i povezanost svega Googleovog može olakšati rad i komunikaciju. Prednost ovog Android One sustava su i sigurne nadogradnje barem dvije godine. S druge strane, neke iritira činjenica da aplikacija Google Fotografije ovdje služi i za pregled onog što je na uređaju i u cloudu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kamere dolaze u okruglom modulu koji strši izvan kućišta zbog čega je i podložan ogrebotinama, a ovdje se nalazi trostruki sustav leća sa Zeiss potpisom. Iako je i lanjskih Huawei Mate 30 imao sličan modul, mene je odmah podsjetio i na stare Lumije, poput modela 1020. Glavna kamera će snimati širokokutne fotografije od 48 megapiksela (f/1,8), ultraširoka kamera snima fotografije od 8 (f/2,2), a tu je i dubinski senzor od 5 megapiksela (f/2,4). Kamera nudi mogućnost 'pro' snimanja fotografija, gdje možete sami kalibrirati različite detalje poput fokusiranja, ISO, ekspozicije... Prednja kamera snimat će fotografije od 20 megapiksela (f/2.0).

U nastavku pogledajte nekoliko dnevnih i noćnih fotografija snimljenih Nokijom 7.2.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U Nokiji se nalazi baterija kapaciteta 3500 mAh, a uz nju dolazi standardni punjač do 10W, što baš i nije tako brzo. Inače, baterija nudi prosječne performanse, odnosno moći ćete s ovim telefonom komotno proći kroz cijeli dan bez ponovnog punjenja.