Nova Corsa je najveći iskorak u povijesti gradskog Opela

Nova Corsa je preuzela sve najbolje od Peugeota 208, no u osnovi je ostala samostalan automobil vlastitog karaktera i potpuno drugačijeg izgleda. I to vrlo dobrog. Naime, u Šibeniku i okolici gdje će se održava svjetska prezentacija Corse mnogi su okretali glave za ovim automobilom, a prilazili su nam i vlasnici starijih Corsa i Opela raspitivajući se kad i gdje će se auto moći kupiti. Za pohvalu je i Opelov potez da prezentaciju održi u Hrvatskoj. Tako će hrvatsku tijekom nekoliko tjedana posjetiti više stotina renomiranih svjetskih novinara koji će dojmove o Corsi ali i o prekrasnoj hrvatskoj obali proširiti svijetom.

Corsa se počela proizvoditi prije 37 godina, a do sada je prodano 13,7 milijuna automobila što ovaj model čini jednim od najprodavanijih automobila općenito u povijesti. Šesta,nova generacija oštro prekida s tradicijom, a Opel je pod novim francuskim vodstvom koncerna PSA napravio mnogo dinamičniji i vedriji automobil. Auto je 4 centimetara duži od Corse koju zamjenjuje i čak pet centimetara niži što jamči izuzetno atraktivnu pojavu. Unatoč osjetnom smanjenju visine unutra zbog nižeg položaja sjedenja ima čak i više mjesta za glavu nego kod prethodnika. Također, više je mjesta za noge, ali i u širinu, a u prtljažnik stigne 309 litara, 24 više nego u prošlu Corsu.

Velika i važna novost na Corsi je i drastično smanjena masa. Najlakša izvedba ima 980 kilograma, a u odnosu na prethodnika masa je smanjena čak do 108 kilograma. To u kombinaciji s najboljom aerodinamikom u klasi (koeficijent 0,26) i novim efikasnim motorima ima za posljedicu veliku uštedu goriva. Primjerice najsnažniji model benzinske Corse koji troši najviše još uvijek je štedljiviji od najštedljivijeg benzinca prethodne generacije. Ogroman napredak. Motori su isti kao kod novog Peugeota 208 kojeg smo vozili prije mjesec dana. U ponudi su tri benzinska motora snage 75, 100 i 130 KS. Svi imaju tri cilindra, obujam 1,2, a dva snažnija i turbopunjač. Najsnažniji motor moguće je kombinirati i s novim automatskim mjenjačem koji ima osam brzina. Dizelsku stranu zastupat će 1,5-litreni motor sa 102 KS, a bit će tu i potpuno električna verzija sa 136 KS, baterijom kapaciteta 50 kWh i dosegom od solidnih 337 km.

Osim što izgleda dinamičnije, Corsa se tako i vozi. I tu doprinosi manja masa, no Corsa je s platformom PSA, novim ovjesom i servom dobila potpuno novi karakter. Osjećaj kad vozite Corsu je da se auto vozi nekako ležernije, da nije tako utegnut kao prethodnik i da je udobniji, no kad krenete voziti oštrije shvatite da je auto i u zavojima mnogo sposobniji od dosadašnje Corse. Također, iako dijele veći dio mehanike, osjećaj vožnje u Corsi je gotovo potpuno različit u odnosu na onaj koji pruža Peugeot 208.

Također ni po izgledu u unutrašnjosti nemate osjećaj da Corsa nešto dijeli s francuskim modelom. Osim par sitnica i infotainmenta sve drugo je potpuno drugačije. Corsa unutra izgleda zaista moderno, profinjeno i lijepo, pogotovo u najbogatijoj GS line izvedbi kakva je na našim slikama i videu. Dominira infotainment sustav koji u osnovnoj verziji ima dijagonalu pet inča, a u top modelu čak 10 inča. također, dok osnovni model ima analogne instrumente kod bogatijih se može nadoplatiti za digitalne.

Corsa donosi i mnoge nove tehnologije. U Opelu su posebno ponosi na svjetla. Osim osnovnih halogenih svjetala i štedljivih i efikasnijih LED svjetala tu su i LED matrix svjetla. Radi se o svjetlima koja se prilagođavaju okolnom prometu , primjerice mogu svijetliti punim (dugim svjetlom) i kad netko ide u susret jer se isključuje odnosno skraćuje samo onaj dio snopa koji bi smetao vozaču automobila koji nailazi. Od drugih zanimljivih tehnologija tu je i digitalni ključ, odnosno mogućnost da se neki modeli mobilnog telefona koriste umjesto ključa za otvaranje i pokretanje automobila.