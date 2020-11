Nova Kuga odlično se vozi i među najboljima je u klasi

Nova generacija Kuge stigla je u Hrvatsku. Fordov SUV briljira voznim sposobnostima. Testirali smo vrhunski opremljenu verziju s dizelskim motorom od 190 KS i pogonom na sve kotače

<p>Za one koji vole vožnju Kuga je uvijek bila SUV za poželjeti. To je kod nove generacije još izraženije. Rijetko koji SUV se tako dobro vozi. </p><p><br/> Kad jurite zavojima u Kugi dojam je da vozite sportski automobil, a ne veliki i povišeni SUV. Sportski ST Line ovjes, upravljač i 4x4 pogon u tom pogledu zaslužuju najbolje ocijene, a dobro se uklapa i motor, najsnažniji dizel u ponudi sa 190 KS. On je vrlo uglađen i mirnog rada za jedan dizel. Automatski mjenjač radi vrlo brzo.</p><p>Kuga može biti i prilično udobna. Po tome zbog velikih kotača promjera 19” i sportskog ovjesa nije među najboljima, no svejedno se iznenađujuće dobro “bori” s lošim cestama i neravninama. Potrošnja na testu od 6,8 l/100 km vrlo je dobar rezultat za ovako velik i snažan auto s 4x4 pogonom. </p><p><br/> Kuga je prilično velik auto, u unutrašnjosti je vrlo prostrana, a prtljažnik ima zapreminu od ogromnih 645 litara. Pohvale zaslužuje i niska razina buke u vožnji.</p><p><br/> Kod testnog ST Line modela oduševljava i bogata oprema. Digitalni instrumenti imaju 12,3 inča, dodirni zaslon 8 inča, poklopac prtljažnika se pokreće električno... Zbog svega toga ni cijena veća od 320.000 nije pretjerana. Kugu je doduše moguće kupiti i 110.000 kuna jeftinije. Dojam kod takvog modela je naravno skromniji, no užitak u vožnji još uvijek dosta iznad prosjeka konkurencije.</p>