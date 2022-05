Nova mala Toyota Aygo X stigla je u Hrvatsku: Mali crossover najoriginalniji je auto u klasi

Premijerom u Zagrebu službeno je obilježen početak prodaje nove generacije najmanjeg modela Toyote u Hrvatskoj. Nasljednik Ayga zove se Aygo X (čita se Aygo Cross). U odnosu na prethodnika nova mala Toyota donosi znatno promijenjen izgled. Sukladno vremenu u kojom SUV-ovi vladaju tržištem ovo je sada svojevrsni crossover automobil.

Auto ima plastične zaštitne dodatke na karoseriji i namjerno predimenzionirane kotače promjera 17" do 18" koji mu daju “SUV-ovski” izgled. U odnosu na prethodnika malo je više podignut od poda, te ima 55 mm višu poziciju sjedenja što vozaču daje osjećaj da sjedi u SUV automobilu te istodobno pruža bolju preglednost.

Aygo X je osjetno narastao u odnosu na prethodnika koji je bio jedan od najmanjih auta u klasi. Auto je sada duži 23,5 centimetara i ima ukupno 370 cm. Osjetno je porasla i širina na 174 centimetara tako da auto sada nudi mnogo više prostora u unutrašnjosti. Stražnja klupa je dovoljno prostrana i udobna za osobe visine do otprilike 185 centimetara, a u prtljažnik stane 231 litar (829 litara s preklopljenim stražnjim sjedalima). I to je osjetni porast, 63 litre više nego kod prethodnika.

Jedan razlog povećanja dimenzija je i činjenica da je Yaris nastao na istoj platformi kao i Yaris što ga čini jednim autom u klasi koji je nastao na platformi auta više klase. Zbog toga je Aygo X i osjetno uvjerljiviji u vožnji nego što to očekujete od auta ove klase.

Aygo X je napravio ogroman korak unaprijed i što se tiče opreme te sada nudi i multimedijski sustav sa zaslonom od 7", 8" ili 9”. Njegova najnaprednija verzija je stalno spojena na internet. Tu su i LED glavna svjetla, adaptivni tempomat te desetak novih sigurnosnih tehnologija za pomoć u vožnji. Nudi se i Air verzija s pomičnim platnenim krovom u kojoj možete iskusiti i svojevrsni kabrio osjećaj.

Unatoč tome što je jako narastao i pun je novih tehnologija, Aygo X ima manju masu od prethodnika, što je postignuće koje zaslužuje pohvale. Auto je tako najlakši u segmentu, a zahvaljujući toj činjenici i znatno unaprijeđenoj aerodinamici Aygo X izuzetno štedljiv s potrošnjom od 4,7 l//100 km i emisijom CO2 od 107 grama CO2 po kilometru.

Motor Ayga X je jedina stvar koja se nije mijenjala. Isti benzinac s tri cilindra i jedne litre obujma pokreće Aygo već desetljećima u novoj generaciji automobila motor je ponovo blago moderniziran i modificiran. Sada je 2 KS slabiji, razvija 70 KS i radi nešto mirnije. Motory Ayga X zaslužuje povale jer troši malo bez obzira na stil vožnje i radi mirno za trocilindraša.

Ručni mjenjač je neobično dugih prijenosnih omjera, kao i kod prethodnika, tako da u drugoj brzini možete pojuriti gotovo 100 km/h. Zbog toga i ne treba previše mijenjati brzine u gradskoj vožnji. Aygo se osim s ručnim mjenjačem nudi i s automatskim CVT mjenjačem bez brzina koji je prilično komforan.

Iako Aygo X nije stvoren za sportsku vožnju i brza ubrzanja, može biti prilično zabavan u vožnji. Ipak ono najvažnije je njegova okretnost i praktičnost. Krug okretanja mu je minimalan tako da je i manevriranje u gradu jako olakšano. Posebne pohvale zaslužuje i komfor koji je neočekivano visok pogotovo preko ležećih policajaca.

Prodaja u Hrvatskoj je počela. Osnovni model s razinom opreme X košta 99.900 kuna. Osnovna verzija ima klimu, no nije kompletno opremljena. Za to joj nedostaje radio uređaj. Mnogo bolji izbor je viša razina opreme X-Play koja donosi dodirni zaslon od 7", DAB radio, kameru za vožnju unatrag i još mnogo druge opreme. Ona košta od 109.900 kuna. Nude se još četiri bogatije razine opreme cijene 123.300 do 147.300 kuna. Platneni krovni otvor dodatno košta 6900 kuna, a CVT automatski mjenjač 9500 kuna.