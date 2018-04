Nova NASA-ina nada: Sonda će u svemiru loviti 'male zelene'

NASA je noćas na raketi SpaceX-a u svemir poslala TESS, lovca na planete nove generacije koji će tragati za neotkrivenim svjetovima i otkriti nove mete na kojima bi buduće studije trebale tragati za znakovima života. Nakon što je prije dva dana odgođeno lansiranje, TESS su nešto iza ponoći lansirali Falcon 9 raketom koja je samo osam minuta nakon lansiranja sletjela na platformu u Atlantiku.

How many worlds exist outside our solar system? @NASA_TESS launched from planet Earth today at 6:51pm ET to hunt for planets around some of the closest & brightest stars. TESS will use 4 cameras to search nearly the entire sky for unknown worlds. More: https://t.co/5hUW3XhaTo pic.twitter.com/xuH5q0wqN9