Nova odgoda: Football Manager 25 igrat ćemo tek 2025. godine

Početkom rujna fanove menadžerske simulacije Football Manager iznenadila je objava da zbog novog grafičkog enginea FM25 neće biti spreman za izlazak te je igra pomaknuta na studeni. Danas je pak uslijedio novi udarac i igra je prebačena na ožujak sljedeće godine.

U nastavku prenosimo objavu Sports Interactivea

Nakon pažljivog razmatranja, Sports Interactive donio je tešku odluku o daljnjoj odgodi izdavanja Football Managera 25. Nakon razgovora sa SEGA-om, našim davateljima licence i partnerima, složili smo se da je najbolje odgoditi lansiranje do ožujka 2025. Datumi izlaska za pojedine platforme uslijedit će nakon potvrde.

U našem posljednjem razvojnom ažuriranju u rujnu, objasnili smo da moramo pomaknuti originalni datum izlaska FM25 kako bismo si dali više vremena za pružanje najboljeg mogućeg iskustva za ovaj prvi nastavak u novoj eri Football Managera. Ovo dodatno vrijeme nije bilo dovoljno da se osigura da kvaliteta igre i iskustvo ispunjavaju vaša očekivanja i naše vrlo visoke standarde.

U prethodnom smo blogu objasnili da je to bio težak razvojni ciklus za studio. Mnoge su se stvari odvijale sporije nego što smo predviđali - unatoč tome što su svi u timu radili nevjerojatnom brzinom, pokušavajući sve obaviti. Rokovi su već bili tijesni i, kao što je ispravno istaknuto u mnogim vašim nedavnim komentarima, jednostavno smo previše žurili i bili u opasnosti da ugrozimo svoje uobičajene standarde. Ovo je stavilo ogroman pritisak na sve koji rade u studiju, koji su svi strastveno predani isporuci najbolje moguće igre.

FM25 je najveći tehnički i vizualni napredak u seriji za jednu generaciju. Jednostavno ne možemo ugroziti isporuku ove ključne točke u povijesti Football Managera žureći s objavom u studenom. Naravno, nitko od nas nije očekivao da će ovo biti sedam tjedana prije našeg izdanja, ali, u duhu naših studijskih vrijednosti, uvijek razmatramo širu sliku - a šira slika ovdje je da nam treba ovo dodatno vrijeme za isporuku igra na koju svi možemo biti ponosni.

Velikom broju vas koji ste već naručili igru, zahvaljujemo na povjerenju i podršci. Međutim, s obzirom na kašnjenje, ako želite zatražiti povrat novca, obratite se svom prodavaču. Nešto što ste primijetili da nedostaje u našoj objavi od 30. rujna bilo je spominjanje Ranog pristupa na PC/Macu. Možemo potvrditi da će biti dostupan prije novog datuma izdavanja i, kada budemo sigurni koliko će to razdoblje trajati, obavijestit ćemo vas prvom prilikom. Nova objava gameplaya će se pomaknuti do kraja siječnja 2025.

Svjesni smo da će vas to jako razočarati. Dijelimo to razočarenje i jako nam je žao. Hvala vam na čitanju i strpljenju. To nam puno znači dok nastavljamo raditi na stvaranju nove ere za Football Manager.