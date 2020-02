Nova sportska Octavia RS već oduševljava svojim izgledom

Škoda je objavila prve skice buduće generacije Octavie RS i time pokrenula lavinu oduševljenih komentara. Iako su skice, kao i ova, uvijek pomalo nerealne s predimenzioniranim kotačima i previše niskom te širokom karoserijom, ono što se može naslutiti iz njih je da će Octavia biti vrlo atraktivan automobil.

Nova generacija RS-a će svoju svjetsku premijeru imati 3. ožujka na salonu automobila u Ženevi. Škoda će kao i do sada nuditi dvije karoserijske izvedbe ovog automobila, limuzinu s peterim vratima i karavan. Škoda nije otkrila mnogo detalja no pohvalili su se kako će ovo biti prvi RS u plug-in hibridnoj verziji. Pogon će biti preuzet od Golfa GTE-a, a to znači da će imati 1,4-litreni turbomotor i električni motor te snagu od 245 KS. Auto će se moći voziti samo na struju do oko 50 kilometara.

Nova generacija Octavie RS dolazi dvadeset godina nakon debija prve Octavie RS. Ovaj automobil jako je uzburkao tržište dostupnih sportskih automobila jer je nudio performanse na razini Golfa GTI-a u kombinaciji s vrlo prostranom kabinom i ogromnim prtljažnikom. Ne zna se hoće li se hibridnom pogonu u novoj generaciji pridružiti benzinski i dizelski. Škoda to nije najavila niti demantirala.