Novi Android Auto mijenja kako vozite. Izgleda sjajno, moći ćete gledati video, stiže na ove aute

Google je najavio dosad najveću nadogradnju za svoj softver za automobile Android Auto, obećavajući modernije, vizualno privlačnije i funkcionalnije iskustvo u više od 250 milijuna kompatibilnih vozila. Iz tvrtke su poručili kako nova generacija donosi "zadivljujuće novo iskustvo, vrhunsku zabavu i korisnijeg Geminija". Poboljšanja su rezultat suradnje s većinom velikih proizvođača automobila kako bi se unaprijedila ponuda na više od sto modela iz 16 brendova koji koriste infotainment sustave temeljene na Android Automotive operativnom sustavu.
Moderniji izgled i pametniji widgeti
Najočitija promjena je potpuni redizajn sučelja. Android Auto sada usvaja Googleov dizajnerski jezik "Material 3 Expressive", što donosi elegantnije animacije, izraženiju tipografiju i više mogućnosti personalizacije na kontrolnoj ploči. Sučelje je sada prilagodljivije različitim oblicima zaslona, što je posebno važno za moderne automobile koji često imaju okrugle ili ultraširoke zaslone.
Stižu i widgeti, koji vozačima omogućuju postavljanje ključnih informacija izravno na početni zaslon. To uključuje vremensku prognozu, najčešće korištene kontakte, pa čak i prečace za pametni dom, poput kontrole garažnih vrata. Cilj je smanjiti potrebu za prebacivanjem između aplikacija i vozaču pružiti sve bitne informacije na jednom mjestu.
Revolucija u navigaciji i zabavi u vozilu
Najveći vizualni iskorak donosi novi način rada u Google Kartama nazvan "Immersive Navigation". Google ga opisuje kao najveću nadogradnju Karti u više od deset godina, a donosi živopisan i detaljan 3D prikaz cesta, zgrada i terena. Uz to, poboljšano je navođenje po prometnim trakama te su dodani vizualni indikatori za semafore i znakove za zaustavljanje. Za vozače koji koriste sve veće zaslone infotainment sustava, posebno u modernim električnim vozilima, ova bi značajka navigaciju mogla učiniti znatno jasnijom i intuitivnijom.
Nakon dugog čekanja, na Android Auto napokon stiže i reprodukcija videa. Vozači će, dok je vozilo parkirano, moći gledati sadržaj s aplikacija poput YouTubea u punoj HD rezoluciji pri 60 sličica u sekundi. Ključno je što reprodukcija neće biti naglo prekinuta kada automobil krene. Podržane aplikacije, poput Spotifya i raznih aplikacija za podcaste, moći će se prebaciti s video na isključivo audio način rada, što je idealno za slušanje podcasta ili dužih sadržaja s YouTubea.
Dolby Atmos za kino iskustvo
Zvuk također dobiva značajnu nadogradnju. Za vozila s kompatibilnim zvučnim sustavima, Android Auto sada podržava Dolby Atmos prostorni zvuk. U kombinaciji sa sve impresivnijim zvučničkim sustavima u premium električnim i luksuznim vozilima, ova bi novost mogla stajanja za punjenje baterije pretvoriti u pravo kino iskustvo.
Gemini postaje proaktivni pomoćnik
Googleov napredni AI asistent, Gemini, postaje dublje integriran u sustav i postupno zamjenjuje dosadašnji Google Assistant. Korisnici s telefonima koji podržavaju Gemini dobit će napredne kontekstualne značajke kasnije tijekom godine. Ideja je da asistent u automobilu postane proaktivan umjesto reaktivan.
Kao primjer, Google navodi situaciju u kojoj Gemini automatski razumije tekstualnu poruku prijatelja koji traži adresu, pronalazi relevantne informacije u e-pošti, porukama ili kalendaru, a zatim predlaže odgovor jednim dodirom. Sustav će moći obavljati i složenije zadatke, poput naručivanja hrane tijekom vožnje, sažimanja nepročitanih poruka ili kreiranja popisa za reprodukciju u stvarnom vremenu.
Kod vozila koja imaju ugrađen Googleov sustav ("Google built-in"), integracija će biti još dublja. AI asistent moći će pristupiti informacijama o samom vozilu, što znači da ćete ga moći pitati što znači određeno svjetlo upozorenja na ploči ili, kako je Google demonstrirao, hoće li određeni predmet stati u prtljažnik. Google Karte će također moći koristiti prednje kamere vozila kako bi imale bolji uvid u položaj automobila u traci i pružile preciznije upute.
Iz Googlea nisu naveli točan datum dolaska svih nadogradnji, već su samo poručili da će stizati u automobile "tijekom godine". Među podržanim brendovima pri lansiranju nalaze se BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Škoda i Volvo.
*uz korištenje AI-ja
