Novi Borderlands je izašao, ali Steam fanovi su razočarani...

Borderlands 3 napokon je vani, a povratak u Pandoru znači nove neprijatelje, nove Vault Huntere i još više oružja.

Lilith se vraća kao zapovjednica Crimson Raidersa i vaš zadatak je, jednostavno rečeno, očistiti Borderlands koji su još opasniji nego prije. Povrh toga, nova prijetnja su blizanci Calypso koji imaju vlastitu sektu pratitelja nazvanu Children of the Vault.

Igra je od danas dostupna na konzolama i računalima, no mnogi PC gameri ju još neće igrati. Naime, igra je dostupna preko EPIC Storea koji drži prava ekskluzivnosti na igru do travnja iduće godine. To znači da igra neće izaći na Steamu još više od šest mjeseci.

Kao i dosad, igra nudi single player i co-op kampanju gdje do četvero igrača može zajedno dizati stvari u zrak. Osim toga, igrači će moći istražiti svijet i van granica Pandore, a tu je dobro poznati Catch-A-Ride station gdje i dalje možete sređivati vozilo s kojim ćete proputovati galaksiju, ili bar svijet Borderlands trojke.