Citroën je nekada radio najudobnije automobile na svijetu. Tajna je bio hidraulični ovjes, no on je s posljednjim C5 otišao u povijest. No to ne znači da je udobnost zanemarena. Štoviše, nakon tjedan dana vožnje u novom C4 usudili bismo se reći da je ovo jedan od najudobnijih kompakta u koji smo ikada sjeli.

Ovjes C4 je udoban bez obzira na situaciju. Dobro se nosi i s neravnim cestama, rupama, ležećim policajcima. Pri vožnji gradom ili na putovanju otvorenom cestom (ne autocestom) teško možemo zamisliti veću razinu udobnosti.

No pri većim brzinama na autocesti C4 nije savršen. Ovjes je prilično mekan što rezultira nježnim ljuljanjem na višim brzinama. Mekoća ovjesa ne govori ni u prilog agresivnijoj vožnji, no da probate iznenadili biste se. Iako se naginje C4 vrlo dobro drži cestu i kada pretjerate.

Dizajn C4 je pun pogodak, no iza atraktivne karoserije krije se vrlo praktičan i prostran auto. Mjesta straga ima zaista mnogo za ovu klasu auta, a u prtljažnik stane 380 litara što je među najboljim vrijednostima za kompakte.

Dizajn unutrašnjosti je u jednu ruku razigran i moderan, no u suštini vrlo jednostavan. Digitalni instrumenti su maleni, bez previše funkcija no zato savršeno pregledni i jednostavni. Dodirni zaslon je, s druge strane, prepun funkcija no još uvijek izuzetno jednostavan za korištenje. Komande klime su odvojene, a na središnjoj konzoli između sjedala nalaze se samo komande automatskog mjenjača i tipke za izbor načina vožnje. Sve to je ergonomski savršeno, a dodatna pohvala ide vrhunskim sjedalima. Kvaliteti materijala i izrade također ne možemo ništa prigovoriti.

Motor C4 još je jedan plus ovog auta. Provjereni trocilindraš s 1,2 litara obujma radi prilično mirno, ima dobar zvuk i zaista agilno pokreće C4. Ovo je jedan od najboljih trocilindričnih motora na tržištu isto kao i automatski mjenjač s osam brzina koji je među najboljima u svojoj klasi. Svojim uglađenim radom jako se dobro uklapa besprijekornu udobnost ovog auta. Potrošnja je u redu. Na testu smo u gradu s prosječnim stilom vožnje trošili oko sedam, a kombinirano oko šest litara na 100 kilometara.

Novi C4 ima i dobru cijenu. Solidno opremljeni osnovni model košta 135.900 kuna, a naš testni s gotovo svom opremom koju je moguće ugraditi u ovaj auto dođe 208.182 kune. Na prvi pogled se doima mnogo, no probajte staviti svu ovu opremu i automatski mjenjač u nekog konkurenta pa ćete shvatiti da je C4 među najpovoljnijim kompaktima na tržištu.

Novi Citroën C4 je gotovo besprijekoran auto, jedino što se nekima neće svidjeti je mekani ovjes. Po svemu drugome je pri vrhu klase. I sve to uz vrlo dobar odnos uloženog i dobivenog.



Važnija oprema Citroën C4 Shine PureTech 130 EAT8

Alunaplatci 18", Advanced Comfort sjedala, parkirni senzori sprijeda i straga, sustav kamera za parkiranje s prikazom 360 stupnjeva, bežično punjenje mobitela, adaptivni tempomat, dodirni zaslon 10", navigacija, head-up zaslon, LED svjetla...