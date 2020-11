Novi Golf R je najsnažniji Golf svih vremena - ima čak 320 KS

PREMIJERA Novi R može ‘driftati’, a za zvuk je zadužen ispušni sustav marke Akrapovič. Sve ovo i vrhunske performanse garancija su da je ovo ujedno najzabavniji Golf do sada

<p>Ponuda je sad kompletna. Nakon što je novi Golf dobio GTD, GTE i GTI izvedbe, stiže i kruna ponude, nova generacija verzije R. Volkswagen je iz dvolitrenog benzinca ovdje izvukao čak 320 KS i 420 Nm, što Golfa R čini spektakularno brzim.</p><p>Automobil do 100 km/h ubrza za samo 4,7 sekundi, a maksimalna brzina mu je elektronički ograničena. U seriji je to 250 km/h, a uz paket R-Performance čak 270 km/h. </p><p><br/> Novi R izvana se od ostalih Golfova razlikuje drukčijim izgledom odbojnika i maske te mnogim aerodinamičkim dodacima. Specifični naplaci serijski su od 18”, a uz doplatu mogu imati i 19”. Straga su četiri velika završetka ispušnih cijevi s napisom “Akrapovič”, što je samo po sebi garancija za dobar zvuk ovog auta.</p><p>U unutrašnjosti R ima dodirni zaslon od 10”, a digitalni instrumenti imaju specifičan sportski prikaz. Auto ima pogon na sve kotače i sustav Torque Vectoring, a to je VW-u omogućilo da među programe za vožnju uključi i način Drift, pri kojem se Golfu lako zanosi stražnji dio.</p><p>Auto koji je 20 mm niži od standardnoga Golfa optimiziran je na Nürburgringu, pa ne čudi da je na toj stazi čak 19 sekundi brži od prethodnika. U prodaji će se novi R naći u prvom dijelu 2021., a cijena se još ne zna. </p>