Novi Opel Mokka prvi put u Hrvatskoj, već se može naručiti

Opel je u Zagrebu premijerno predstavio Mokku. Najmanji Opelov SUV donosi novi dizajnerski identitet Opela, a nudi se uz benzinski, dizelski i električni pogon

<p>Mjesec dana nakon svjetske premijere Mokka je već stigla i u Hrvatsku na domaću prezentaciju. Novu Mokku nismo još smjeli voziti no uspjeli smo ga detaljno promotriti i sjesti u njega. </p><p>Ovaj automobil predstavlja veliku prekretnicu u povijesti ove marke. Izgled Mokke nije inspiriran ni jednim postojećim Opelom već su dizajneri krenuli su potpuno drugom smjeru, nastojeći stvoriti novi vizualni identitet Opela kojeg će preuzeti svi novi modeli. U središtu njega je takozvani Opel Vizor nova karakteristična glatka maska s redizajniranim logom marke koja će se pojavljivati i na drugim modelima Opela u budućnosti, a već ju je dobio i redizajnirani Crossland. </p><p> Auto je dosta manji od prethodnika, i postao je najmanji Opelov SUV u ponudi. Konkretno, skraćen je 13 centimetara te je sad dugačak 415 cm. U unutrašnjosti ima dovoljno mjesta da bi ovo bio i manji obiteljski auto, no Mokka je više namijenjena mlađim individualcima.</p><p>Unutra dominiraju dodirni zaslon i digitalni instrumenti. U osnovnom modelu oni su dijagonale 7", a u bogatijim verzijama instrumenti imaju 12", a dodirni zaslon 10". Unatoč modernom izgledu i digitalizaciji komadne klima uređaja odvojene od zaslona, a auto ima i dosta klasičnih tipki što jasno pojednostavljuje uporabu. </p><p><br/> Nova Mokka nudi se s pogonom na struju, benzin i dizel. Dizelski i benzinski motori već su poznati iz drugih modela koncerna PSA. Dizelaš obujma 1,5 litara ima 100, a turbobenzinci obujma 1,2 litre imaju 100 i 130 KS. Prema tvorničkim podacima motori troše te troše 3,8 do 4,8 litara. Električni pogon je preuzet iz električne Corse te ima 136 KS uz bateriju kapaciteta 50 kWh što je dovoljno za doseg do 324 km. </p><p>Posebna se pažnja posvetila smanjenju mase tako da je Mokka postala čak 120 kg lakša od modela kojeg zamjenjuje. Unatoč tome povećana je krutost konstrukcije. Zbog svega toga Opel Mokka troši manje, ali bi istodobno trebala imati i osjetno bolje vozne osobine.</p><p><br/> U ponudi opreme posebno se ističu IntelliLux LED matrix svjetla s 7 LED segmenta po svjetlu. Takva napredna svjetla jedinstvena su u ovoj klasi, a nude se uz doplatu. Opel je, po običaju, mnogo pažnje posvetio i razvoju ergonomskih sjedala. Materijali su na prvi pogled vrlo kvalitetni, a završna obrada se doima vrhunskom. </p><p>Osnovni benzinski model u seriji ima LED svjetla, klimu, dodirni zaslon 7" i digitalne instrumente, adaptivni tempomat i alunaplatke 16". Tako opremljena Mokka stoji 135.000 kuna. Snažnija benzinska verzija sa 130 KS košta 143.900 kuna, ista verzija s automatskim mjenjačem 159.200 kuna, a dizel s ručnim mjenjačem 147.100 kuna. Električni model je s cijenom 231.300 kuna jeftiniji i od električne Corse. Automobil se već može naručiti, a prvi primjerci u Hrvatsku stižu tijekom veljače. </p>