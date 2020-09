Novi Tucson: Radikalan dizajn kakvog baš nitko nije očekivao

Novi Tucson je posebno neobičan sprijeda gdje su maska i dnevna svjetla jedna cjelina. Dolazi nam krajem godine, a nudit će se benzinski, dizelaši, mild hybrid, klasični hibrid i plug-in hibridna verzija

<p>Četvrta generacija Tucsona dolazi nam krajem godine, a noćas je auto prvi put prikazan javnosti na digitalnoj svjetskoj premijeri.</p><p><strong>Pogledajte video: Predstavili novi Hyundai Tucson</strong></p><p>Glavne karakteristike nove izvedbe popularnog SUV-a su vrlo radikalan i neobičan dizajn te elektrifikacija pogona. </p><p>Novi Tucson posebno neobično izgleda sprijeda gdje su maska bez okvira i dnevna svjetla zajedno spojeni u jednu cjelinu.Kad je auto ugašen teško je razaznati gdje zapravo maska završava, a gdje počinju svjetla. Glavna svjetla automobila su smještena odvojeno, ispod maske. I straga automobil ima vrlo karakteristična svjetla. </p><p>Za pogon će biti zadužen čitav niz klasičnih motora i elektrificiranih sustava, od mild hybrida do plug-in hibridne verzije. Za razliku od Kone, Tucson neće imati potpuno električnu verziju. Osnovni motori bit će 1,6-litreni turbobenzinac sa 150 KS te 1,6-litreni dizelaš sa 115 KS. Ovi motori nemaju nikakvu 'električnu pomoć'. U ponudi će biti i tri mild hybrid verzije. To su 1,6 litreni benzinci sa 150 i 180 KS te dizelaš snage 136 KS. Tu je i jedna klasična hibridna verzija s 1,6-litrenim motorom i 230 KS, dok će vrh ponude predstavljati plug-in hibrid čija se snaga za sad ne zna. Gotovo sve varijante moguće je kombinirati i s pogonom na sve kotače, a većinu i s automatskim mjenjačima. </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Hyundai je objavio i tehničke podatke iz kojih je vidljivo da će najsnažniji hibrid do 100 km/h ubrzavati za osam sekundi i postizati maksimalnih 193 km/h, dok će najsporiji biti osnovni dizel s ubrzanjem do 100 km/h za 12,1 sekundu i maksimalnom brzinom 175 km/h. Podaci o potrošnji još nisu objavljeni. </p><p>Novi Tucson je samo malo veći od prethodnika. U dužinu mjeri 450 cm, što je 2 cm više. Širi je 1,5 centimetara, a viši pet milimetara. Unutrašnjost je, kao i kod prethodnika vrlo prostrana. Štoviše, putnici na stražnjim sjedalima sad imaju još više mjesta, a osjetno je porastao i prtljažnik. Njegova zapremina ovisi o motorizaciji. Kod benzinske verzije ona je 620 litara, kod dizelaša 598 litara, kod mild hybrid benzinaca 577 litara, kod mild hybrid dizela 546 litara, a kod klasične hibridne verzije 616 litara. Teško se sjetiti nekog drugog automobila s tako raznovrsnim volumenima prtljažnika, no sve to ima svoje razloge. Dizel ima manje mjesta zbog spremnika za AdBlue, mild hybrid zbog baterije, a kod klasičnog hibrida je baterija ispod stražnjih sjedala pa se to nije odrazilo na prtljažnik. </p><p><br/> </p><p>Dizajn unutrašnjosti je također potpuno drugačiji od onog što smo do sada navikli od Hyundaija. Digitalni instrumenti ispred vozača imaju dijagonalu 10,25 inča, isto kao i dodirni zaslon koji je vješto integriran u središnju konzolu i ne viri iznad armatura. Ispod njega su komande novog trozonskog klima uređaja, a na središnjoj konzoli između sjedala verzije s automatikom nemaju ručicu mjenjača već se njime upravlja tipkama. </p><p>Novost su i ambijentalno osvjetljenje s 64 boje, nove funkcije Infotainmenta, nova navigacija i mobilna aplikacija pomoću koje je moguće provjeravati stanje vozila i upravljati nekim funkcijama Tucsona. Tu je i niz novih sustava za pomoć u vožnji među kojima je sustav detekcije vozila u 'mrtvom kutu' koji, osim što upozorava, može i kočiti kad je sudar izgledan. Hibridna verzija može imati i sustav za daljinsko parkiranje kojim se upravlja pametnim ključem automobila. </p><p>Kao i prethodnika, novog Tucsona će Hyundai proizvoditi u češkom mjestu Nošovice. Većina verzija u prodajne salone dolaze do kraja ove godine. Jedino će se na plug-in hibridnu verziju morati čekati do iduće godine. Cijene se još ne znaju. </p>