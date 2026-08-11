Nvidia i bankarski divovi ulažu 500 milijardi za AI budućnost!

Tehnološki div Nvidia udružio se s nekima od najvećih svjetskih banaka kako bi prikupio 500 milijardi dolara kapitala namijenjenog razvoju infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Ovaj monumentalni sporazum, koji uključuje financijske gigante poput Apolla, BlackRocka, Blackstonea, Brookfielda, Goldman Sachsa i KKR-a, ima za cilj ubrzati izgradnju podatkovnih centara i drugih ključnih postrojenja, istovremeno uvodeći potpuno novi koncept: računalnu snagu kao zasebnu imovinsku klasu.

Stvaranje nove investicijske klase

Partnerstvo s Wall Streetom označava prekretnicu jer banke po prvi put tretiraju hardver i infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, često zvanu "compute", kao vrijednu imovinu u koju se može dugoročno ulagati, slično nekretninama ili energetskim postrojenjima. Ovim potezom otvaraju se vrata za priljev ogromnog kapitala u AI sektor, što će vjerojatno dodatno ubrzati tempo inovacija. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidije, sažeo je novu paradigmu.

​- U umjetnoj inteligenciji, računalna snaga je prihod. Okupljamo vodeće svjetske pružatelje dugoročnog kapitala kako bi neovisno osigurali AI infrastrukturu - izjavio je Huang.

Ovaj potez dolazi u vrijeme eksplozivnog rasta potražnje. Analitičari predviđaju da će globalna ulaganja u AI infrastrukturu premašiti bilijun dolara samo u 2026. godini, dok se ukupni kapitalni izdaci za računalstvo, podatkovne centre i energetiku do 2030. procjenjuju na više bilijuna dolara. Jim Zelter, predsjednik tvrtke Apollo, koja upravlja s više od 800 milijuna dolara imovine, naglasio je važnost ove promjene.

​- Moderna računalna snaga pojavila se kao rijetka imovinska klasa od ključne važnosti. Pozicionirana je da pokrene značajan dugoročni gospodarski rast i povećanje produktivnosti - rekao je Zelter.

Financiranje "tvornica umjetne inteligencije"

Prikupljena sredstva bit će usmjerena na Nvidijine vlastite projekte, ali i na one koje razvijaju njezini partneri. Prema izvještaju BBC-ja, infrastrukturni projekti podržani ovim fondom uključivat će izgradnju novih podatkovnih centara za smještaj, rad i hlađenje kilometara složenih računalnih čipova koji obrađuju AI podatke. Financiranje će također podržati nove tvornice za proizvodnju AI čipova potrebnih za pokretanje tih sustava. Huang je ulogu Nvidije kao proizvođača čipova nazvao tek početkom tvrtke.

"Danas pomažemo stvoriti novu klasu produktivne infrastrukture u koju se može ulagati: tvornice umjetne inteligencije", stoji u njegovoj izjavi.

Gotovo svaka velika tehnološka i AI tvrtka, uključujući Google, Metu, Amazon, Microsoft, SpaceX, Teslu, OpenAI i Anthropic, koristi Nvidijine grafičke procesore (GPU) za pokretanje svojih usluga. Te su tvrtke zajedno u samo tri godine potrošile više od bilijun dolara na AI projekte i infrastrukturu, a potražnja za Nvidijinim čipovima podigla je tržišnu vrijednost tvrtke pet puta u istom razdoblju.

"Računalna snaga postala je ključna infrastrukturna imovina", poručili su u zajedničkoj izjavi Joe Bae i Scott Nuttall, suizvršni direktori KKR-a. "Kako smo skalirali naš pristup digitalnoj infrastrukturi, naučili smo da je isporuka, a ne ambicija, teži dio."

Sumnje i usporedbe s dot-com balonom

Unatoč optimizmu, nisu svi uvjereni u održivost ovog modela. Poznati investitor Mark Cuban izrazio je zabrinutost, uspoređujući Nvidijinu strategiju s dot-com balonom s prijelaza stoljeća. Kritičari upozoravaju na rizik od takozvanog "kružnog financiranja", gdje Nvidia u suštini financira potražnju za vlastitim proizvodima. Time se stvara potencijalna nestabilnost na tržištu ako se pokaže da potražnja nije organska.

Postavlja se i pitanje što će se dogoditi ako vrijednost hardvera zastari brže od otplate zajmova, s obzirom na nevjerojatno brz tempo tehnološkog napretka u AI sektoru. Reakcija tržišta na najavu bila je oprezna, s padom dionica Nvidije od gotovo tri posto, što neki analitičari tumače kao početnu nesigurnost oko ovog složenog financijskog modela.

*uz korištenje AI-ja