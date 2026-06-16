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O ovome se ne razmišlja: Ove popularne kvake sve više pomažu kradljivcima autiju

Piše Autostart,
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O ovome se ne razmišlja: Ove popularne kvake sve više pomažu kradljivcima autiju
Foto: Dubravko Kolaric

Kod automobila s klasičnim ručkama prolaznik uglavnom ne može odmah znati je li vozilo zaključano, ali kod auta s ovim modernim kvakama je to odmah jasno...

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Električne kvake na izvlačenje postale su jedan od prepoznatljivih detalja modernih luksuznih automobila. Proizvođači ih vole jer doprinose čišćem dizajnu, boljoj aerodinamici i dojmu tehnološke naprednosti. No iza atraktivnog rješenja krije se i jedan praktičan problem o kojem se rijetko govori - izvučene kvake vrlo jasno pokazuju da vozilo nije zaključano.

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