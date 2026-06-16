Kod automobila s klasičnim ručkama prolaznik uglavnom ne može odmah znati je li vozilo zaključano, ali kod auta s ovim modernim kvakama je to odmah jasno...
OPREZ!
O ovome se ne razmišlja: Ove popularne kvake sve više pomažu kradljivcima autiju
Čitanje članka: < 1 min
Električne kvake na izvlačenje postale su jedan od prepoznatljivih detalja modernih luksuznih automobila. Proizvođači ih vole jer doprinose čišćem dizajnu, boljoj aerodinamici i dojmu tehnološke naprednosti. No iza atraktivnog rješenja krije se i jedan praktičan problem o kojem se rijetko govori - izvučene kvake vrlo jasno pokazuju da vozilo nije zaključano.
Pročitajte više na Autostart.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku