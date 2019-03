Objavljen je program četvrte konferencije LEAP Summit

Objavljen je program četvrtog LEAP Summita koji će se održati 29. i 30. ožujka u Plaza Event Centru u Zagrebu. Najveća međunarodna konferencija za mlade u jugoistočnoj Europi ove godine ugostit će više od 80 stranih i domaćih predavača te sudionicima prvi puta ponuditi 4-dnevni program jer će se 27. i 28. ožujka održati Pre-Summit, program radionica, pitching sesija i interaktivnih sastanaka koji sudionicima pružaju priliku za umrežavanje i upoznavanje. Zahvaljujući Predstavništvu Europske komisije, koje je generalni partner Summita, sudjelovanje na LEAP Summitu je besplatno, no uz obaveznu registraciju na www.leapsummit.com do 20. ožujka.

Teme Summita su fokusirane na digitalne tehnologije, inovacije, poduzetništvo i inspirativne priče. Organizacijski odbor očekuje više od 4 000 sudionika iz 40-ak svjetskih zemalja, a svi oni moći će slušati predavanja na čak pet konferencijskih pozornica – LEAP Stage, Ideas Powered Stage, Digital Stage by Algebra, EU and ME Stage (u petak, 29.3.) i GreenStage by InnoEnergy (u subotu, 30.3.). Prijave za dvodnevni Pre-Summit bit će otvorene za sve prijavljene na LEAP Summit, a svoje mjesto osigurat će oni koji se najbrže prijave obzirom da je broj mjesta ograničen. LEAP Summit završit će velikim FLEAP Out! međunarodnim tulumom u disco stilu u Plaza Event Centru u subotu navečer. Ulaznice za FLEAP Out! mogu se nabaviti putem Entrio sustava, a trenutno je u tijeku akcija 4+1.

Luka Abrus iz Fivea na LEAP Summitu će ispričati priču o uspjehu Fivea na predavanju From a start-up to a double digit $MM international business. Five razvija mobilne aplikacije i digitalne proizvode te je 100% okrenut izvozu i poslovanju kroz ured u New Yorku. Na listi referenci su, među mnogima, i Napster, Marriot, Rosetta Stone, Penguin Random House i AccuWeather. Željko Bak iz Infobipa održat će predavanje How massaging help to nail CX. Infobip je globalna IT i telekom tvrtka koja danas zapošljava više od 1500 ljudi, što je čini najvećom hrvatskom IT tvrtkom koja svoju bazu korisnika mjeri u milijardama te ima više od 60 ureda na 6 kontinenata. Andrija Čolak, vlasnik najuspješnije hrvatske franšize Surf'n'Fries, prisjetit će se svog puta do uspjeha na predavanju Are you stupid? Surf'n'Fries danas posluje u više od 20 zemalja na 5 kontinenata, a Čolak svoje znanje o širenju brandova putem franšiznog poslovanja dijeli i kroz svoj konzultantski posao. Abrus, Bak i Čolak trojica su od više od 80 stranih i domaćih predavača na ovogodišnjem LEAP Summitu, a lista svih predavača može se pronaći ovdje

