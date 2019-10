Objavljeni prvi crteži: Ovo je novi Volkswagen Golf osmica

Ne “iscure” li službene fotografije ranije, 24. listopada u Wolfsburgu u 18 sati trebali bismo prvi put ugledati najveći novitet 2019. godine, novi Golf. No to “prvi put” treba uzeti s rezervom, jer već nekoliko mjeseci na internetu je moguće naći mnogo “špijunskih” fotografija prototipova Golfa koje gotovo do zadnjeg detalja otkrivaju njegov vanjski izgled. Foto: Volkswagen

Tako da nam Volkswagen objavom crteža nije otkrio mnogo o vanjskom dizajnu, no zato je o interijeru. On bi se, sudeći po crtežu, mogao osjetno promijeniti, a većinu tipki će zamijeniti zasloni. U prodaji bi se Golf trebao naći u prvoj polovici iduće godine, a više ćemo znati nakon premijere.