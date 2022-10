Obnovljena Mazda CX-5 ostala je potpuno drugačija od drugih

Aktualna generacija Mazde CX-5 je na tržištu već pet godina, no do sada se nije vidio niti jedan znak starenja kada je dizajn u pitanju. Zato je i Mazda dosta ležerno pristupila redizajnu, nije bilo potrebno previše mijenjati jer je auto još uvijek izgledao vrlo svježe.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Impresivni kompaktni SUV dobio je stoga vrlo blag redizajn, a razlike, kako izvana tako i iznutra, su samo u detaljima. Ništa nećete primijetiti na prvi pogled. Prednja svjetla su blago modificirana, maska je dobila 3D elemente i to je zapravo to što se tiče bitnih vanjskih izmjena. Ako se pitate kakav je to zeleni detalj na prednjoj maski, otkrit ćemo vam da se radi o ukrasu koji ne dolazi na svim CX-5 već samo u kombinaciji s novim paketom opreme Newground kojim je opremljen testni model. Taj paket opreme došao je s redizajnom, kao i nova zelena boja (također specifična za ovu razinu opreme).

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ni u unutrašnjosti se ništa bitno nije mijenjalo kada je u pitanju izgled kabine i armatura. Jedina velika promjena su nova sjedala koja donose bolji položaj sjedenja i bolju ergonomiju, a samim time i više udobnosti te “zdravlja za kralježnicu” vozača i putnika.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Testirani automobil s već ranije spomenutom novom razinom opreme donosi mnogo luksuznih detalja i ukrasa. Da bi unutrašnjost bila u stilu s vanjštinom tu su zeleni šavovi na sjedalima koja su presvučena kombinacijom kože i tekstila, a zelene akcente primjećujemo i na otvorima ventilacije. Dobrodošla novost koju možemo zahvaliti redizajnu je bežični punjač za mobitele kojeg nije bilo do sada.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

I dalje impresionira kvaliteta završne obrade i materijala po čemu CX-5 ne zaostaje mnogo za konkurentima koji nose “premium” predznak. Odličan je i infotainment sustav kojim se, suprotno trendovima ali u skladu s razumom, može upravljati pomoću posebnog kontrolera. Kada se naviknete na njega shvatite kako je ovo mnogo elegantnije i sigurnije rješenje od traženja virtualnih ‘tipki’ na dodirnom zaslonu tijekom vožnje. Infotainment radi brzo, glatko i bez zapinjanja, a sve funkcije ćete vrlo lako i brzo pronaći. Rekli bismo, maksimalno “user friendly”.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora je zaista bogata. CX-5 je nominalno SUV kompaktne klase, no u unutrašnjosti ima mjesta kao u SUV-u srednje klase. Na stražnjoj klupi udobno će se smjestiti i visoke osobe, a prtljažnik je sa svojih 550 litara krojen po obiteljskim mjerama.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U pogledu motora mazda je već duže vrijeme drugačija od drugih. Njih je downsizing zaobišao te su i dalje vjerni velikim benzinskim i dizelskim motorima koji uz pomoć brojnih “trikova” Mazdinih inženjera lako ispunjavaju Euro norme i troše relativno malo. Takav je i motor testiranog CX-5. Riječ je o četverocilindričnom benzincu koji, za današnje standarde, ima ogroman obujam od čak 2,5 litara. Za razliku od konkurencije nema turbo punjač već se radi o “dobrom, starom” atmosfercu kakvi su u većim konkurentskim automobilima praktično izumjeli.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Motor razvija 194 KS i zahtijeva od vozača malo drugačiji stil vožnje ako želi iz njega izvući maksimalne performanse. Za jurnjavu u CX-5 morat ćete se naviknuti na više okretaje i linearnije razvijanje snage, bez tipičnog turbo “kicka” ali i tipične turbo “rupe”. Motor je izuzetno uglađen, mirnog rada i automobilu daje solidne performanse. Ubrzanje do 100 km/h traje devet sekundi, što je sasvim dovoljno. No kod međuubrzanja morat ćete posegnuti za višim okretajima i nećete dobiti tako dobru reakciju kao kod turbo modela. Kao što smo naveli, potrebno se naviknuti na malo drugačiji stil vožnje ako tražite performanse, no ako vozite umjereno nećete primijetiti nikakve nedostatke. Automatski mjenjač je brz i uglađen.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Po potrošnji goriva ovaj CX-5 nije loš, no nije ni uvjerljiv kao neki konkurenti. Na testu smo ostvarili prosjek od 8,3 l/100 kilometara, dok se gradska potrošnja kretala oko 9,5 l/100 kilometara. Iako nisu impresivne, ovakve vrijednosti su zaista dobre za veliki 2,5-litreni benzinski motor.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U pogledu voznih osobina nešto se promijenilo. Mazda CX-5 je redizajnom dobila modificiran ovjes koji je sada nešto mekši. To je plus za udobnost (koja je u ovom modelu i do sada bila prilično uzorna), bez da smo primijetili neki minus kada je u pitanju “držanje ceste”. CX-5 po tome još uvijek može biti primjer mnogim konkurentima i ovaj automobil je zaista užitak brže voziti zavojitom cestom. Također i na autocesti, pri velikim brzinama djeluje besprijekorno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Izuzmemo li drugačiji motor koji malo više troši, CX-5 je automobil u kojeg bi se mnogi konkurenti trebali ugledati, čak i nakon pet godina proizvodnje. Ovo je, bez sumnje, još uvijek jedan od najuvjerljivijih modela u klasi. Cijena testnog modela od 316.854 kune čini se visokom, no svi automobili su u zadnje dvije godine jako poskupjeli, pa kada ga usporedimo s konkurentima, testirani CX-5 zapravo i nije pretjerano skup. Pogotovo za luksuz koji donosi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

Važnija oprema Mazda CX-5 Skyactiv-G 194 Newground

Aluminijski naplatci 19", grijana sjedala djelomično presvučena kožom, LED zakretna svjetla, bežično punjenje telefona, parkirni senzori sprijeda i straga, sustav kamera od 360° stupnjeva, head up zaslon, električno pokretana vrata prtljažnika, adaptivni tempomat, navigacija...