Audi Q5 je dobar primjer kako malim zahvatima pri redizajnu možete postići vrlo mnogo. Naravno, ako su zahvati pogođeni. U odnosu na model koji je stigao prije četiri godine, redizajnirani Q5 ima nova prednja svjetla, masku i odbojnik. Tim malim promjenama izgled Q5 je potpuno osvježen, auto izgleda modernije i više sportski. Straga su promjene diskretnije. Blago je promijenjen dizajn svjetala i odbojnika.

U unutrašnjosti gotovo sve izgleda isto. Imamo veći dodirni zaslon, promijenjen upravljač, no tu je i jedna mala ali vrlo važna novost. Nema više MMI kontrolera, kotačića i touchpada, pomoću kojih se upravljalo infotainment sustavom. Na njegovom mjestu je sada jedan minijaturni pretinac, a potpuno novim infotainment sustavom sada se upravlja putem dodirnog zaslona. To je i najveća promjena što se tiče funkcionalnosti Q5.

Naravno, ne smijemo zaboraviti vrhunsku kvalitetu materijala i izrade. Tu ovaj automobil zaista briljira. Dojam dodatno podiže vrlo bogata S Line + oprema koja je sastavljena po principu "nema što nema" (pogledajte popis na dnu teksta). Između ostalog oduševila su na moćna LED Matrix svjetla, vrhunska sportska sjedala, a posebno nam se svidio bežični punjač mobitela koji je u središnjem pretincu između sjedala u ladici koju je moguće pomicati. Vrlo praktičan detalj.

U odnosu na model prije redizajna poboljšan je i motor. Zahvaljujući dodatku mild hibridne tehnologije verzija 40 TDI više nema 190 već sada ima 204 KS. Ovaj motor radi još uglađenije i mirnije i pravi je primjer kako dizelska tehnologija i dalje može biti konkurentna, pa i superiorna drugim vrstama pogona. Za ovaj auto dizelski motor je, po nama, najbolji odabir.

Uz hibridnu tehnologiju koju u praksi ni ne primijetite motor je još potentniji i uvijek imate dojam da vozite nešto mnogo jače. To potvrđuju i performanse. Kada "samo" 204 KS auto od gotovo dvije tone do 100 km/h potjera za samo 7,6 sekundi - to je vrhunsko postignuće. Potrošnja je na testu, ovisno o stilu vožnje iznosila 7 do 8 l/100 km u gradskoj vožnji i 6 do 7 l/100 km u kombiniranoj vožnji.

Ovaj motor je najbolji odabir razuma za ovaj automobil. Ima i više nego dovoljno snage i jasno je da će ova kombinacija s 204 dizelskih konja, automatskim S tronic mjenjačem i quattro pogonom na sve kotače biti najčešći odabir kupaca Q5 u Hrvatskoj još neko vrijeme.

Vozne osobine su vrhunske. Audi Q5 pruža vrhunske dinamičke karakteristike pri vožnji zavojima, ponekad imate osjećaj da jurite u sportskom autu, a ne u povišenom SUV-u. Također odličan je i komfor vožnje, od ovjesa pa sve do zvučne izolacije. Iako Q5 u svakom pogledu impresionira, vozne karakteristike Q5 su ono što ostavlja najbolji dojam.

Cijena je naravno visoka, kao i kod svakog Audija, no da ne bi bilo zabune testni model je prepun dodatne opreme. Samo za ilustraciju, od osnovne verzije s istim motorom, mjenjačem i quattro pogonom, ova je skuplja oko 180.000 kuna. Zbog toga će vjerojatno mnogi odabrati nešto umjereniju, a još uvijek dovoljno luksuznu opremu.



Važnija oprema Audi Q5 40TDI quattro S tronic S line +

Alunaplatci 20", Audi Sound System s 10 zvučnika i 180 W, električno podesiva i grijana sportska sjedala vozača i suvozača, 10,1" dodirni zaslon, 3D navigacija, kamera za vožnju unatrag, presvlake sjedala u kombinaciji mikrovlakana i kože, S line interijer paket, trozonski automatski klima uređaj, Matrix LED prednja svjetla, bežično punjenje mobitela...