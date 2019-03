Oborila rekord: Izračunala je čak 31 bilijun decimala broja Pi

Zaposlenica Googlea Emma Haruka Iwao postavila je novi rekord izračunavši 31 bilijun decimala broja pi, prenosi BBC.

Dosadašnji rekord bio 22 bilijuna decimala. Pi je broj koji odražava omjer opsega i promjera kruga i njegove prve znamenke 3,14 poznate su no broj je beskonačno dug.

Japanska zaposlenica Googlea otkrila je nove decimale uz pomoć Googleove usluge oblak. Utvrđivanje decimalnih nastavaka broja vrlo je komplicirano jer broj ne slijedi nikakav obrazac.

Pi se koristi u mnogim znanostima od fizike do istraživanja svemira jer se uz njegovu pomoć obavljaju računanja valova, krugova ili cilindara. NASA je tako uz pomoć toga broja izračunala veličinu padobrana potrebnog za spuštanje rovera na površinu Marsa ili trenutak u kojemu svemirska letjelica mora zakočiti kako bi ušla u orbitu oko planeta.

