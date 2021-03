Električna energija u automobilima polako postaje svakodnevica. Pokazuje to i Škoda koja je u svoju sportsku Octaviju RS odlučila ugraditi plug-in hibridni pogon. Naravno, za konzervativnije orijentirane kupce se i dalje nude benzinska i dizelska verzija RS-a, no već se na prvi pogled plug-in hibridna verzija čini kao najbolji odabir. Na papiru ovaj model nudi bolje performanse od dizelskog modela uz dosta manju potrošnju goriva te nešto slabije performanse od benzinca uz osjetno manju potrošnju goriva.

No kako je u praksi? Može li jedan plug-in hibrid biti dostojan oznake RS, oznake koja je kod ljubitelja škode u posljednjih dvadesetak godina prerasla u kultnu. Velika bura se podigla i prije petnaestak godina kada je predstavljena prva Octavia RS s dizelskim motorom, no ubrzo je ta verzija postala mnogo bolje prodavana od benzinca. zato plug-in hibridnu Octaviju RS ne treba unaprijed otpisati.

Auto izgleda odlično, zaista moćno i vizualno je to pravi RS. Dizajn nove generacije Octavie potpuno je pogođen i već sada je jasno da neće brzo zastarjeti. To vrijedi i na ušminkanu RS-icu s agresivnijim prednjim dijelom bez kroma, stražnjim dijelom s diskretnim spojlerom i sportskim odbojnikom. I veliki naplatci od 19 inča s žarko crvenim kliještima kočnica jasno sugeriraju da je ovo sportska Octavia.

A sportski karakter još je izraženiji unutra. Atraktivna sportska sjedala nisu samo lijepa za gledanje. Ona su neočekivanu udobna za sjedenje i savršeno drže tijelo u zavojima. Mali sportski upravljač, crveni šavovi, RS oznake i drugi ukrasi dodatno distanciraju ovu Octaviju od "običnih" varijanti.

U vožnji ova Octavia na prvu odaje potpuno drugačiji dojam od ostalih RS verzija. Pritiskom tipke za pokretanje auta "dogodit će se tišina", a stiskom gasa auto će nečujno krenuti pokretan električnim motorom. S punom baterijom (kapacitet 13 kWh) struje u praksi ima dovoljno za 30 do 50 kilometara, ovisno kako se vozite. A benzinski motor će se paliti tek pri većim opterećenjima ili kad se baterija isprazni.

A i kada je baterija prazna ova Octavia troši prilično malo. Tada radi kao klasičan hibrid i u praksi je kombinirana potrošnja oko šest litara na 100. No što više punite bateriju potrošnja će padati. Mi smo na u sedam dana testu prevalili oko 600 kilometara i pritom bateriju napunili samo četiri puta. Na kraju testa nam je potrošnja benzina iznosila 4,2 l/100 km. Punjenje baterije traje tri do četiri sata na brzom punjaču i pet do šest sati kod kuće.

Dakle ova Octavia je tiha i štedljiva, no gdje je tu RS? Za taj osjećaj dovoljno je pritisnuti tipku sport ili stisnuti gas "do daske". Octavia tada upogoni svojih moćnih 245 KS i do 100 km/h ubrza za samo 7,3 sekunde. Još je impresivnija u međuubrzanjima gdje je bolja i od benzinske i od dizelske verzije. Pritisak na tipku sport aktivira i umjetni zvuk koji će se nekima svidjeti, no većini će biti preglasan i preintenzivan. Zvuči kao V8 motor, a to uz ovaj auto nije baš prirodno. Zato je dobro da se postavke mogu i dodatno namještati te da možete uživati u potpuno sportskim postavkama bez dodatnog umjetnog zvuka.

Ovjes ove Octavie tipičan je za RS. Sportski, no ne beskompromisno sportski. RS tako ostaje izuzetno komforan auto na svakoj podlozi, a to je dodatno izraženo na testnom modelu koji je opremljen automatskim elektronskim podešavanjem ovjesa (dodatna oprema). U ovom autu je tako moguće sportski juriti i uživati, ali i opušteno krstariti uz vrhunski komfor. Ponuda prostora vrlo je raskošna, a prtljažnik je zbog hibridnog sustava dosta smanjen pa u njega stane 450 litara što je, ruku na srce, još uvijek vrlo dobar rezultat.

Priznajemo, ovo je potpuno drugačiji RS. Auto koji nas nije tjerao na jurnjavu, već na opušteniju vožnju. Zabavnije nam je bilo hvatati što manju potrošnju nego što veće brzine, no kada smo se upustili u jurnjavu nismo imalo što kritizirati. Naprotiv. Plug-in hibridna Octavia RS savršeno spaja dva svijeta, upravo onako kako je to RS činila i u prošlim generacijama. Ovo nikada nije bio rasni sportski auto, RS je uvijek bila odlična kombinacija vrhunskog komfora, praktičnosti s odličnim performansama, a nova plug-in hibridna verzija tu kombinaciju dovodi skoro do savršenstva.

I sve to uz cijenu koja je vrlo prihvatljiva u usporedbi s benzinskom i dizelskom verzijom. Plug-in hibridni RS je oko 17 tisuća kuna skuplji od dizela (200 KS) i oko 21 tisuću skuplji od benzinca s 245 KS. Uzmemo li u obzir prednosti plug-in hibrida, razlika u cijeni se brzo nadoknadi manjom potrošnjom.



Važnija oprema Škoda Octavia RS iV 1.4 TSI PHEV

alunaplatci 19", Canton audio sustav s 12 zvučnika, elektronsko podešavanje ovjesa, električno pokretana vrata prtljažnika, električno podesiva i grijana sjedala presvučena alcantarom, grijani vjetrobran, head-up zaslon, kamera za vožnju unatrag, digitalni instrumenti, dodirni zaslon 10"...