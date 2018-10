Oluja nad Atlantikom postala uragan i kreće prema Europi

Oluja Leslie bijesni nad Atlantskim oceanom i u četvrtak ujutro je prerasla u uragan prve kategorije. Očekuje se da će još jačati. Leslie bi trebala krenuti prema Azorima donoseći jak vjetar i obilne padaline, a potom se očekuje da će krajem idućeg tjedna krenuti prema zapadnoj Europi.

Infrared satelite animation of CAT 1 hurricane #Leslie in central Atlantic this morning. Quite an impressive eye surrounded by intense convection. Animation via @TropicalTidbits pic.twitter.com/s76wOi21Kd

Leslie se trenutno vrlo polako kreće u smjeru sjevera-sjeverozapada. Prema Nacionalnom centru za uragane u Miamiju, jaki vjetrovi i kiša koju za sobom nosi uragan već su pogodili jug SAD-a i Bahame.

Track of hurricane #Leslie across the northern Atlantic next week, based on the latest 00 UTC GFS model. Leslie crosses Azores and then accelerates NE towards western Europe and Iceland as a post-tropical storm. Animation by @wxcharts pic.twitter.com/hPH7T3YnBs