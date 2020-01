Opel Insignia na testu: Moćna limuzina sa stilom i klasom

Insignia je jedan od omiljenih poslovnih auta u Hrvatskoj, a to nije čudno jer nudi vrlo dobar odnos uloženog i dobivenoga. Iznimno je udobna i uglađena u vožnji, a kada tomu dodamo obilje luksuzne opreme, kakva je u testiranome modelu, dobivamo raskošnu limuzinu u kojoj je izuzetno ugodno voziti se na duža putovanja.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Insignia izgleda impresivno i vrlo je velika, među najvećim je autima iz srednje klase, no to se po prostoru u unutrašnjosti ne bi reklo. Naime, u kabini i u prtljažniku (490 l) nema više mjesta nego u prosječnom autu iz srednje klase i daleko je to od ponude prostora kao primjerice u podjednako velikoj Škodi Superb. No iako nije toliko raskošna, prostora je i više nego dovoljno.

Motor testiranog automobila vrlo je uglađen i miran u radu, snagu razvija poprilično ravnomjerno i dobro “vuče” već od niskih okretaja. Izolacija kabine je vrhunska pa je i buka mala. Automatski mjenjač radi vrhunski, brzo i neprimjetno.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Na testiranju je Insignia trošila 7,5 l/100 km, a to nije previše za automobil s takvim dimenzijama, masom i snagom. S ovim dizelskim motorom Insignia je vrlo brz auto, kako na autocestama, koje su omiljen teren ovog automobila, tako i na zavojitim cestama s kojima se nosi iznenađujuće dobro. Pravi je to automobil, stvoren za one koji vole vožnju ili zbog posla moraju mnogo putovati prema udaljenijim destinacijama. Oprema je vrlo luksuzna pa se cijena doima vrlo povoljnom jer su ponuđena grijana i hlađena sjedala presvučena kožom, aluminijski naplatci s promjerom 18 inča, paket OPC koji osjetno uljepšava auto te sustav kamera s prikazom kuta od 360 stupnjeva oko auta.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Valja posebno pohvaliti vrhunska LED Matrix svjetla koja se inteligentno prilagođavaju okolini, ne zasljepljuju druge sudionike u prometu, a svejedno svijetle punim intenzitetom oko njih. Ovakva svjetla rijetkost su izvan kruga tzv. premium proizvođača, a i oni ih mnogo skuplje naplaćuju nego Opel. Testirana Insignia stoji nešto manje od 300.000 kuna, a to za ovu klasu, “motorizaciju” i opremu nije puno. Kod mnogih konkurenata za toliko novca dobili biste podjednak motor i mjenjač, ali ni približno tako bogatu opremu.

TVORNIČKI PODACI:

masa: 1513 kg

dimenzije: 490x186x146 cm

obujam: 1956 ccm

snaga: 125 kW/170 KS

0-100 km/h: 8,9 s

najveća brzina: 223 km/h

potrošnja: 5,6 l/100 km

cijena: 260.745 kn (testni model), 190.798 kn (osnovni model)

Testirana Opel Insignia Grand Sport 2.0D Innovation u opremi ima grijana i hlađena sjedala presvučena kožom, alunaplatke 18”, OPC paket, LED Matrix svjetla, kamere s prikazom 360 stupnjeva...