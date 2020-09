Opel predstavio novu Mokku, ide na benzin, dizel i na struju

Dva mjeseca nakon što smo vidjeli prve fotografije nove Mokke Opel je i službeno predstavio novu generaciju svojeg SUV-a, auto koji predstavlja veliku prekretnicu njemačke marke

<p>Na konferenciji za novinare u njemačkom Rüsselsheimu, Michael Lohscheller, prvi čovjek Opela, predstavio je novu Mokku. Sama činjenica da je auto predstavio glavni šef tvrtke govori koliko je Mokka važna za Opel. Ovaj automobil predstavlja veliku prekretnicu u povijesti ove marke. Izgled Mokke nije inspiriran ni jednim postojećim Opelom već su dizajneri krenuli su potpuno drugom smjeru, nastojeći stvoriti novi vizualni identitet Opela kojeg će preuzeti svi novi modeli. </p><p><strong>Video premijere nove Opel Mokke:</strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>U središtu novog vizualnog identiteta je takozvani Opel Vizor nova karakteristična maska s redizajniranim logom marke koja bi se trebala pojavljivati i na drugim modelima Opela u budućnosti. Linije Mokke su vrlo atraktivne i razigrane, a dizajn djeluje vrlo inovativno i svježe. </p><p>Nova generacija Mokke mijenja se i koncepcijski. Auto je dosta manji od prethodnika, i postao je najmanji Opelov SUV u ponudi. Konkretno, skraćen je 13 centimetara te je sad dugačak 415 cm. To je napravljeno kako bi se Mokka malo distancirala od Crosslanda X. </p><p>I u unutrašnjosti Mokka donosi novi koncept. Dominiraju dodirni zaslon (7 ili 10 inča) i digitalni instrumenti (12 inča), no Opel se, prema riječima konstruktora, ipak potrudio oko takozvane "digitalne detoksikacije", odnosno oko toga da se korištenje automobila omogući bez previše distrakcija za vozača. Stoga su i komadne klima uređaja klasične, a auto ima i dosta klasičnih tipki. </p><p>Nova Mokka nudit će se s pogonom na struju, benzin i dizel. Dizelski i benzinski motori već su poznati iz drugih modela koncerna PSA. Dizelaši obujma 1,5 litara i turbobenzinci obujma 1,2 litre imaju 100 do 130 KS te troše 3,8 do 4,8 litara (tvornički podaci) i nešto su poboljšani su u odnosu na dosadašnje verzije. Električni pogon je preuzet iz električne Corse te ima 136 KS uz bateriju kapaciteta 50 kWh što je dovoljno za doseg do 324 km. </p><p>Posebna se pažnja posvetila smanjenju mase tako da je Mokka postala čak 120 kg lakša od modela kojeg zamjenjuje. Unatoč tome povećana je krutost konstrukcije. Zbog svega toga Opel Mokka troši manje, ali bi istodobno trebala imati i osjetno bolje vozne osobine.</p><p>U ponudi opreme posebno se ističu IntelliLux LED matrix svjetla s 14 LED segmenta po svjetlu. Takva napredna svjetla jedinstvena su u ovoj klasi. Opel je, po običaju, mnogo pažnje posvetio i razvoju ergonomskih sjedala. </p><p>Nova Mokka na hrvatsko tržište stiže početkom iduće godine, a cijene se za sad ne znaju. </p>