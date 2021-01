Slavni teleskop Arecibo nedavno se raspao što je razočaralo brojne znanstvenike diljem svijeta, no sada se čini da nije potpuno otpisan i da bi u budućnosti opet mogao krenuti u lov na izvanzemaljce.

Guvernerka Portorika Wanda Vazquez izvršnom uredbom je odobrila 8 milijuna dolara kojima će krenuti u ponovnu izgradnju teleskopa. Navodi se da je to važno javno pitanje, ali i povijesno mjesto te da će ovaj opservatorij ponovno postati svjetski važan edukacijski centar, prenosi Daily Mail.

Ovaj iznos je tek početak u cijeloj priči, jer će se sa osam milijuna dolara krenuti u uklanjanje ruševina i dizajn novog. Iz vlade Portorika su uvjereni da će lekcije iz prošlosti i preporuke znanstvene zajednice dovesti do novog teleskopa koji će biti važan u sljedećim desetljećima.

Američka Nacionalna zaklada za znanost (NSF) komentirala je da bi popravak teleskopa bio opasan posao, no to ne isključuje izgradnju novog, za što će biti potrebno puno više novca. Za Engadget su rekli da je to višegodišnji proces koji uključuje procjenu potreba znanstvene zajednice, ali i utjecaj na okoliš.