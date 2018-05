'Otišao sam u startup i tu sam dobio priliku puno više naučiti'

Programiranje me oduvijek privlačilo i od početka studija ekonomije sam sam učio. S vremenom sam počeo prihvaćati i razne honorarne poslove, kaže Ivan Penović (28).

Ti poslovi su bili prilika za učenje i razvoj, a Ivan kaže kako je radio različite stranice, poput iznajmljivanja apartmana. Potom se zaposlio u agenciji koja je radila za web i mobilne aplikacije za klijente i tamo proveo tri godine. Na kraju je na red došao i Getbybus. U startupu koji je razvio softversko rješenje, preko kojeg možete pronaći sve podatke o međunarodnom i međugradskom prijevozu autobusom i kupiti karte, radi kao backend web developer.

- Privukao me rad u startupu jer je mnogo izazova, može se puno naučiti, a svi su usmjereni ka zajedničkom cilju - kaže Ivan. Kada to usporedi s ranijim zaposlenjem u agenciji, kaže da je glavna razlika što se radi dosta jednokratnih projekata i stalno su pritisnuti rokovima jer je klijentima bitno da se gotovo rješenje što prije napravi.

5413 autobusnih linija u 11 europskih zemalja dostupno je preko Getbybus stranice

- U startupu puno si više usmjeren na detalje, sve mora funkcionirati savršeno, mora biti otporan i prilagođen za buduće nadogradnje. Samim time, puno se više napreduje i uči - rekao je. Na pitanje koje su kompetencije presudile da baš on dobije posao, kaže da je to prije svega poznavanje tehnologije u kojoj se radi te ranije odrađeni projekti. Na pitanje plaće, kaže da se bolje zarađuje no da je to stvar iskustva.

- Getbybus se stalno unaprjeđuje i širi, stalno traže programere, dizajnere, project managere i ljude za customer support. Stalno se radi na novim projektima i na unaprijeđenju usluge, pa je tako u godinu i pol dana otkako sam ovdje došlo osam ili devet ljudi - zaključuje.

WEB DEVELOPER

Javite se ako imate osnovna iskustva rada u frontend tehnologijama, nekom od PHP frameworka i želju za učenjem