Astronomi su otkrili crnu rupu u Mliječnoj stazi toliko veliku da dovodi u pitanje postojeće modele razvoja zvijezda, objavili su u četvrtak znanstvenici.

LB-1 je 15.000 svjetlosnih godina udaljena od Zemlje i ima masu 70 puta veću od Sunca, prema časopisu Nature.

Procjenjuje se da Mliječna staza sadrži 100 milijuna zvjezdanih crnih rupa no LB-1 je dvostruko veća od onog što su znanstvenici mislili da je moguće, kazao je Liu Jifeng, profesor s kineskog nacionalnog astronomskog opservatorija koji je vodio istraživanje.

"Crne rupe tolike mase ne bi trebale ni postojati u našoj galaksiji prema većini sadašnjih modela evolucija zvijezda", dodao je.

Znanstvenici vjeruju da postoji dvije vrste crnih rupa.

Češće su zvjezdane crne rupe do 20 puta veće od Sunca koje se formiraju kada se središte vrlo velike zvijezde uruši.

Supermasivne crne rupe su najmanje milijun puta veće od Sunca i njihovo je porijeklo nepoznato.

Znanstvenici vjeruju da tipična zvijezda u Mliječnoj stazi odbacuje većinu plinova uz pomoć zvjezdanih vjetrova sprječavajući pojavu crne rupe veličine LB-1, kaže Liu.

"Sada će teoretičari morati odgovoriti na izazov i objasniti njezin nastanak", napisao je u priopćenju.

- 'Nova vrsta' crne rupe -

