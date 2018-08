Otkriveno lice slavnog ratnika: Ovako je izgledao barun Trenk

Kako je izgledao barun Franjo Trenk, slavni ratnik, osuđenik i jedan od najkontroverznijih ljudi 18. stoljeća? Masarykovo sveučilište u Brnu i Muzeja grada Brna pokrenuli su 2017. godine projekt istraživanja mumije baruna Franje Trenka. Znanstvenici su prošle godine skenirali mumiju CT uređajima na Fakultetskoj bolnici Brno i predstavili 3D rekonstrukciju lica slavnog zapovjednika, prenosi Tportal.

Barun Trenk bio je ambiciozan čovjek, neobrijani vojnik, bogati buntovnik i miljenik carice Marije Terezije. Njegovi posmrtni ostaci ležali su u grobnici kapucinskog samostana u Brnu. Kasnije su premješteni u stakleni lijes i izložen za posjetitelje.

Baron Franz von der Trenck: The Glass-Coffined Prisoner. https://t.co/fpjuF0cS0V #twitterstorians pic.twitter.com/TCOCoUP6gp

Bio je jedan od najzanimljivijih ličnosti Habsburške monarhije u 18. stoljeću, piše češki portal Reflex.

- Na temelju lubanje i sačuvanog mumificiranog mekog tkiva, ustanovljeno je da je Trenk imao široko lice, lagano udubljeno čelo, krivudav prijelaz između čela i nosa, izražene lukove očnih šupljina i dominantan orlovski nos. Sigurno nije odgovarao današnjim idealima ljepote. Osim toga, lice mu je bilo asimetrično', objasnila je Petra Urbanová iz Laboratorija za morfologiju i forenzičku antropologiju Prirodoslovnog fakulteta Masarykovog sveučilišta.

Trenk je tijekom života patio od zubobolje, u gornjoj čeljusti na desnoj strani postoje tragovi intenzivne upale i nedostaje jedan zub. Hranu je dugo vremena žvakao na lijevoj strani, što je rezultiralo asimetrijom cijelog lica.

Pušio je keramičku lulu koja mu je doslovno izglodala prvi gornji lijevi sjekutić. Prema povijesnim izvješćima, na Trenkovo lice bilo je obilježeno tragovima baruta.

- Na koži su mu ostali ostaci baruta od nesreće u kojoj je pred njim eksplodirala zaliha streljačkog eksploziva. Unatoč naporima i korištenju brojnih suvremenih metoda, barut se nije mogao ukloniti s djelomično očuvanog tkiva lica baruna Trenka - rekao je Petr Vachůt iz Muzeja grada Brna.