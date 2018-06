Otvoren natječaj za nagrade #kaktus2018

Nagrade se dodjeljuju u 25 kategorija, a dobijaju ih organizacije, kompanije, institucije i agencije za najkvalitetnije i najprofesionalnije pojedinačne i integrirane kampanje u protekloj godini. Kao i prethodnih godina, KAKTUS 2018 slavit će samo one ideje koje izlaze iz granica očiglednog i unatoč teškim uvjetima inspiriraju i proizvode najefikasniju komunikaciju sa ciljnim grupama. Natječaj je otvoren do 20. rujna.

O tome tko će dobiti ovogodišnje KAKTUS nagrade odlučuje stručni žiri koji čine priznati i ugledni profesionalci iz kreativnih, PR i digitalnih agencija iz Srbije i regije.

Žiri iz Srbije ove godine bit će u sastavu: Ana Šutić, Creative Director, New Moment New Ideas Company; Bojan Brukner, Creative Director, Leo Burnet; Bojan Šaptović, Head of Creative, Pioniri Communications; Igor Grmuša, Country Manager, Degordian; Jana Savić Rastovac, Creative Director, McCann Beograd; Marko Prokić, Creative Director, Wireless Media; Miloš Đurđević, Creative Director, Fullhouse Ogilvy; Nebojša Krivokuća, Creative Director, Communis DDB; Radovan Kupres, Creative Director, LUNA TBWA; Sanja Milaković Kolundžija, Principal, Executive Group; Sonja Grčić, Head of Creative & Video, Represent Communications; Vladimir Mitrović, Creative Director, Ovation BBDO; Voljena Daničić, Head of Creative, Direct Media.

Regionalni žiri ove godine čine: Bojan Hadžihalilović, Founder and Creative Director, Fabrika (BiH); Boštjan Napotnik, Creative Director, Futura DDB (SLO); Domen Husu, Creative Director, Yin+Young (SLO); Dushan Drakalski, Chief Creative Officer Europe, Ray Production; Ilinka Crvenkovska, Creative Director, Idea Plus Skopje (MK); Nikola Žinić, Co-Chairman and Chief Creative Officer, Bruketa&Žinić&Grey (HR), Petra Krulc, Executive Creative Director, Grey Ljubljana (SLO); Sašo Dimitrievski, Partner and Board Member, Pristop/Rednerspace (SLO); Sean Poropat, Partner and Creative Director, Studio Sonda (HR); Tomislav Bader, Partner, Švicarska (HR); Tomislav Krajačić, CEO/CCO, Kofein (HR); Vanja Bertalan, CEO, web.burza (HR); Žarko Dimitrioski, Creative Director, Eden na Eden (MK).

"U protekloj godini realizirane su brojne zanimljive i inovativne kampanje za koje smatramo da su vrijedne pažnje, kako stručne, tako i šire javnosti. Natječaj za KAKTUS nagrade prilika je da izmjerimo jesu li zaista drugačije ideje one koje opstaju, ali i da ocijenimo napredak struke. Pored toga, ove godine naglasak festivala bit će na kvalitetnim i izvanvremenskim egzekucijama, bez kojih ni jedna ideja ne bi mogla preživjeti. Očekujemo puno dobrih kampanja koje će ukazati na trendove razvoja, ali i na izazove koji određuju budućnost kreativne industrije u Srbiji", rekla je Ivana Parčetić Mitić, osnivač i urednica portala Marketing mreža, koji je organizator festivala KAKTUS 2018.

Nagrade će biti svečano dodjeljene na četvrtom nacionalnom Festivalu integriranih komunikacija – KAKTUS 2018, koji će biti održan 12. i 13. studenog u hotelu Hyatt Regency u Beogradu.

Više informacija o natječaju potražite na www.kaktus.rs.