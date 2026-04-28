Ovaj kineski SUV izgleda kao tenk! Grdosija od 3 tone sa 687 ks dođe do stotke za 5 sekundi!

Na Međunarodnom sajmu automobila u Pekingu predstavili su više od 1450 vozila. Fokus je bio na EV segmentu. U samo jednoj sali predstavljeno je više električnih modela nego što ih je ukupno na cijelom tržištu SAD-a! Poglede je privlačio i auto koji podsjeća na tenk M817
Dongfeng Mengshi M817 napravio je civilni ogranak tvrtke Dongfeng Mengshi, koji radi vojna vozila za kinesku vojsku
M817 dug je 5,1 metar, ima međuosovinski razmak od tri metra. Ima devet različitih načina vožnje (snijeg, blato, pijesak...)
Ispod poklopca je kompleksan, ali iznimno moćan plug-in hibridni sustav. Kombinira 1.5-litreni turbo benzinski motor s dva elektromotora, a ukupna snaga sustava iznosi impresivnih 505 kW (oko 687 konjskih snaga) i 848 Nm okretnog momenta. To je dovoljno da ovu grdosiju tešku gotovo tri tone potjera od nula do 100 km/h za samo 5,2 sekunde.
Ovisno o paketu opreme, nudi se s baterijama kapaciteta 31,7 kWh ili 50,4 kWh, koje osiguravaju doseg na struju do 215 kilometara. U kombinaciji s punim spremnikom goriva od 84 litre, ukupni doseg penje se na više od 1300 kilometara
Ono što M817 izdvaja od konkurencije jest potpuna integracija Huaweijeva ekosustava Qiankun. Mozak operacije je Huaweijev napredni sustav za pomoć u vožnji (ADS) 4.0. Pogonjen je s čak 27 senzora, uključujući 192-linijski LiDAR visoke preciznosti, 11 kamera, tri 4D milimetarska radara i 12 ultrazvučnih senzora. Sustav se neprestano usavršava zahvaljujući podacima prikupljenim s više od 8,7 milijardi prijeđenih kilometara na vozilima opremljenim Qiankun tehnologijom.
