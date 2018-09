Ovaj tjedan moći ćete isprobati Call of Duty, trebate ovakav PC

Call of Duty: Black Ops 4 je umjesto single player kampanje dobio novi battle royale mod nazvan Blackout, po uzoru na megapopularni Fortnite, a ovog tjedna na svim platformama je moguće i isprobati igru prije lansiranja. No, to neće biti moguće za sve igrače.

Naime, izdavači su odlučili ograničiti PS4 i Xbox One igrače i omogućiti im da isprobaju igru samo ako su je već naručili, dok će igrači na računalima imati i kratki period u kojem će igra biti u otvorenoj beti.

Foto: Activision

PS4 beta je krenula prva, već u ponedjeljak i traje cijeli tjedan, dok će Xbox One igrači moći isprobati igru od petka do ponedjeljka.

PC igrači koji su naručili igru dobit će priliku zaigrati CoD u petak, dok otvorena beta kreće od subote i traje do ponedjeljka. Iz Treyarcha su noćas objavili i PC zahtjeve za sve koji žele isprobati igru.

We've got the PC Min/Rec specs info for the Blackout PC beta (open to all on September 15th) right here: https://t.co/vXGIbXlDFS