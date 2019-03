Ovako izgleda Huawei P30, a video otkrio što može kamera

Još nas manje od tjedan dana dijeli od službenog lansiranja Huaweijeve P30 serije telefona, i gotovo iz sata u sat na internetu, slučajno ili ne, osvanu neki novi detalji koji kompletiraju što će sve ponuditi novi mobiteli.

Novi 'leakovi' su dodatno potvrdili hardverske specifikacije poput Kirina 980 i sustava sa četiri kamere straga koji će na P30 Pro donijeti 10x hibirdni zum. Usporedbe radi, 'obični' P30 imat će 5x hibridni zum. Jedna potvrda toga stigla je s talijanskog Amazona i gdje je na kratko vrijeme osvanuo ovaj telefon s popisom specifikacija.

