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Ovi auti dolaze iz Saudijske Arabije i imaju čak 1111 KS. U priču je uključen i Rimac

Piše Autostart,
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Ovi auti dolaze iz Saudijske Arabije i imaju čak 1111 KS. U priču je uključen i Rimac
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Ceer je zajednički projekt saudijskog državnog investicijskog fonda PIF i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna, a među partnerima je i hrvatski Rimac

Admiral

Saudijska Arabija predstavila je svoje prve automobile. Njihov futuristički dizajn odmah je privukao pozornost, no još su zanimljivije performanse. Najsnažnije izvedbe razvijaju nevjerojatnih 1111 KS i 1500 Nm okretnog momenta. Ceer je zajednički projekt saudijskog državnog investicijskog fonda PIF i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna, koji je zadužen za električnu arhitekturu. Njemački BMW pridonosi inženjerskim znanjem, a među partnerima je i hrvatski Rimac.

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