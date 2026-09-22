Ceer je zajednički projekt saudijskog državnog investicijskog fonda PIF i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna, a među partnerima je i hrvatski Rimac
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Ovi auti dolaze iz Saudijske Arabije i imaju čak 1111 KS. U priču je uključen i Rimac
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Saudijska Arabija predstavila je svoje prve automobile. Njihov futuristički dizajn odmah je privukao pozornost, no još su zanimljivije performanse. Najsnažnije izvedbe razvijaju nevjerojatnih 1111 KS i 1500 Nm okretnog momenta. Ceer je zajednički projekt saudijskog državnog investicijskog fonda PIF i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna, koji je zadužen za električnu arhitekturu. Njemački BMW pridonosi inženjerskim znanjem, a među partnerima je i hrvatski Rimac.
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