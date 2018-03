Ovo je 10 'vrućih' noviteta koji se najviše iščekuju u Ženevi

Salon u Ženevi svoje premijere izlaže od 6. ožujka, a uz glavne zvijezde Je nestrpljivo iščekivan i novi spektakularni model Rimca. Većina noviteta bila je već poznata prije otvorenja salona, samo neki auti skrivani su do posljednjega trenutka, no sve će biti jasno već sutra, kada počinje 88. ženevski autosalon, prenosi Auto start.

Rimac Concept Two

Brže, jače, bolje

Foto: Rimac automobili/Facebook

Jedna od najvećih zvijezda na skorašnjem salonu automobila u Ženevi ove će godine biti hrvatski auto, nasljednik Rimčeva Concepta Onea. Iz izjava koje su posljednjih godinu dana stizale iz Rimac automobila jasno je kako bi novi model mogao postati najimpresivniji i najbrži električni automobil na svijetu. Više detalja još uvijek nije poznato, a preostaje nam čekati sljedeći utorak, 6. ožujka, kada će se dogoditi i službeno predstavljanje modela Concept Two.

Peugeot 508

Konkurent Passatu, ali i Arteonu

Izgledom 508 jednostavno mami uzdahe. Unutrašnjost izgleda spektakularno, a uvelike je inspirirana onom iz modela 3008, pa njome dominira nova generacija i-Cockpita s digitalnim instrumentima i luksuznim detaljima dostojnim viših klasa. Vozne karakteristike trebale bi biti nemjerljivo bolje zbog poputno nove platforme, novog ovjesa i mase koja je smanjena oko 70 kilograma. Osnovni motor je novi 1,5-litreni dizelaš sa 130 KS, ostali dizelski motori imaju 160 i 180 KS, a benzinci 180 i 225 KS. Prodaja započinje kasnije tijekom ove godine, točan datum se ne zna, kao ni cijena.

Hyundai Santa Fe

Impresivni, najbolji Hyundai u povijesti

Foto: Hyundai

Dizajn je evidentno “posuđen” od uspješne Kone, a najavljuje se napredan premium automobil s rekordnom ponudom prostora u klasi. Dugačak je 477 centimetara te donosi zasada najopsežniji popis sustava za pomoć u vožnji, ugrađenih u jedan Hyundai.

Porsche 911 GT3 RS

Auto za prave znalce, brži od mnogo jačih

Foto: Porsche

Redizajnirani GT3 RS iz atmosferskoga šesterocilindričnog motora boxer razvija nevjerojatnih 520 KS, a motor se vrti do 9000 o/min. Ubrzanje do 100 km/h traje samo 3,2 sekunde, a krajnja brzina auta je 312 km/h.

KIA Ceed

Nastavak korejske ofenzive na Europu

Na Ceedu je novo čak i ime. Više nije cee’d već jednostavno − Ceed. Dizajniran je i razvijen u Njemačkoj, a proizvodit će se u Slovačkoj. Dinamičnom izgledu pridonose i dimenzije, širi je i niži od prethodnika. Unutrašnjost donosi više ergonomije i osjetno kvalitetnije materijale, a i prostranija je. Osnovni motor i dalje ostaje 100 KS snažan atmosferski 1,4 benzinac, a tu su i benzinci sa 120 i 140 KS. Dizelski motori 1,6 imaju 115 i 136 KS.



Ferrari 488 Pista

Jedan od najbržih Ferrarija u povijesti

Foto: Ferrari

Novi 488 Pista nasljednik je modela 458 Speciale i sa 720 “turbo-konja” najsnažniji V8 Ferrari u povijesti. Težak je samo 1280 kilograma, ima vrhunsku aerodinamiku i ovjes i pretpostavlja se da će na stazi možda biti najbrži Ferrari ikada. Ubrzanje do 100 km/h traje 2,9 sekundi, a maksimalna brzina je veća od 340 km/h.

Mercedes-Benz A-klasa

Auto ima čak i umjetnu inteligenciju

Nova A-klasa jedan je od najnaprednijih Mercedesa, a među drugim premium modelima iz kompaktne klase uvjerljivo je najbolji auto. Izvana je dizajn poputno nov, ali prepoznatljiv, a unutra dominiraju dva spojena velika zaslona koji se protežu kroz polovicu auta. U Hrvatsku stiže u svibnju, a cijena se još ne zna.

Berlingo, Rifter i Combo

Trojac iz Citroëna, Peugeota i Opela

Foto: Axel Wierdemann

Berlingo, začetnik klase multifunkcijskih automobila, u novoj je generaciji neprepoznatljiv. Dizajn je u potpunosti posuđen od C3 Aircrossa, a auto nalikuje na SUV. Njegov brat blizanac, Peugeot Partner, u novoj se generaciji zove Rifter. A ovome dvojcu odsad se pridružio i Combo i s njima dijeli većinu komponenti, platforme i motore. Berlingo će imati izvedbe duge 4,4 i 4,75 metara, s pet ili sedam sjedala. U prtljažnik stane 775 litara.

Hyundai Kona EV

Korejski elektroadut sa skoro 500 km autonomije

Foto: Hyundai

Hyundai je za Ženevu pripremio pravu električnu poslasticu. Riječ je o Koni EV, koja dolazi u dvije baterijske verzija. Osnovni model moći će s jednim punjenjem prevaliti do 300 kilometara, dok će opcijski biti dostupna i snažnija verzija, koja će nuditi do 470 kilometara vožnje s jednim punjenjem baterija. Konu EV pokretat će elektromotor snage 135 ili 200 konja te će do stotke ubrzavati 9,3, odnosno 7,6 sekundi. Cijena će se kretati oko 30 tisuća eura za europsko tržište.

McLaren Senna

Ekstremni auto legendarnog imena koštat će 6 milijuna kuna

Pored novoga modela Rimca, čije fotografije još nisu bile objavljene, ovo je najzanimljiviji supersportski auto u Ženevi. Vrlo je lagan, ima manje od 1200 kilograma, što u kombinaciji s 800 KS i aerodinamičkim potiskom isto toliko kilograma rezultira vrhunskim performansama na stazi. Ubrzanje do 100 km/h traje samo 2,8 sekundi, a maksimalna brzina je 340 km/h. Bit će proizvedeno samo 500 primjeraka, a cijena jednoga će iznositi (preračunato) oko šest milijuna kuna, bez poreza. Svi primjerci su rasprodani i prije nego što je serijska proizvodnja započela.

