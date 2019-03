Ovo je bilo blizu! Pored Zemlje je noćas projurio veliki asteroid

Dok za velike asteroide koji predstavljaju prijetnju znamo, velik je broj onih manjih koje još nismo otkrili, a mogli bi nanijeti veliku štetu.

Jedan takav projurio je rano jutros kraj Zemlje. Asteroid 2019 EA2 promjera je oko 27 metara, a kraj nas je projurio na udaljenosti od 305.000 kilometara - otprilike 80.000 kilometara bliže nego što nam je noćas bio Mjesec.

#Asteroid #2019EA2 (abt 27m in size) will pass Earth at 02:53CET Friday (ca 5hrs from now) at about 300,000km - closer than our #Moon. ESA is watching for near-Earth objects like this that might hit our planet (this one won't) #planetarydefence https://t.co/1BSRKgi6UX pic.twitter.com/yrHCZcALFx